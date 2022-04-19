نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اثاث تخفيضات اليوم أوفر عروض رمضان 2022 من متجر ساكو saco السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو اثاث تخفيضات اليوم أوفر مع أجدد المنتجات من متجر ساكو السعودية، وأقوى عروض رمضان 2022 في السعودية على أسعار الأثاث المنزلي الداخلي والأثاث الخارجي للحدائق، وذلك بما تشمله العروض من جلسات خارجية وطاولات طعام، إلى جانب الجلسات المزودة بمظلات تغطي مساحات تكفي لعدد كبير من الأشخاص، ولا تخلو الجلسات الرائعة في الحديقة من أحدث تصميمات الأرجوحة المخصصة لفرد واحد أو لفردين أو أكثر، تعرفوا على أجدد المنتجات حصريًا من موقع ساكو الإلكتروني للراغبين في التسوق أون لاين، حيث يعرض المتجر كافة التفاصيل حول كل قطعة من القطع المتوفرة بالعروض.

عروض ساكو اثاث تخفيضات اليوم

تجديد الأثاث المنزلي هو بمثابة تغيير الأجواء المنزلية ونشر روح الود والسلام وخاصةً حينما يترافق ذلك بفترات الأعياد، ويُعد رمضان من الأشهر المباركة التي تجتمع خلالها العائلة بجميع أفرادها، ومع توفير الأجواء الرمضانية تمتع بقضاء وقت ممتع مع كل من تحب في منزلك، وذلك بتوفير أروع أطقم الجلوس الخارجية للحدائق والتي تخلق أجواء من البهجة والمتعة وتضفي المزيد من السلام على العلاقات العائلية، ويوفر متجر ساكو كل ما ترغب به من قطع أثاث مميزة وحديثة وعصرية، بالإضافة إلى سمة العملية التي تجعل من القطع تدوم لتفرات طويلة.

ساكو السعودية

طقم جلوس 4 قطع مككون من 3 مقاعد + طاولة باللون الأحمر بسعر 1199 ريال.

عرض على طقم صوفا من الخشب 4 قطع بسعر 3199 ريال.

طقم جلوس مكون من أريكة مستديرة + مسند للقدمين + طاولة بسعر 1775 ريال.

خصم على طقم مكون من 5 قطع منهم 2 أريكة + 2 كرسي + طاولة بسعر 4499 ريال.

طاولات ساكو

تتميز الطاولات المتضمنة ضمن عروض ساكو اليوم مجموعة متنوعة من طاولات الطعام، التي تصلح للأجواء الخارجية وتناسب خاماتها مختلف العوامل الخارجية المتغيرة، وتتوفر بمختلف المساحات التي تكفي لفردين أو أكثر بأسعار متفاوتة.

طقم طاولة طعام 7 قطع مستطيلة + 6 كراسي باللون البني بسعر 999 ريال.

عرض على طقم طاولة طعام 8 قطع + مقاعد + طاولة + مظلة بسعر 1349 ريال.

مجموعة طعام 8 قطع مكون من 6 مقاعد + طاولة + مظلة بسعر 800 ريال.

ساكو عروض رمضان 2022

يوفر متجر ساكو الإلكتروني مجموعة مختلفة من تصميمات أرجوحة عش العصفور الشهيرة، والتي لاقت إعجاب وحب مستخدميها والمنتشرة بالوطن العربي، فهي تتناسب مع الأجواء الرمضانية والجلسات الراقية، حيث تبث الراحة والططمأنينة وتساعد على الإسترخاء.