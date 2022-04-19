نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية على جميع المنتجات وخصومات تصل لـ50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم أسواق العثيم بتقديم أفضل المنتجات وأجود أنواع السلع الغذائية والسلع المعمرة ومع إقتراب شهر رمضان المبارك تقدم أسواق العثيم عروض ومهرجانات كبرى على جميع المنتجات داخل أسواق العثيم ومنها مهرجان الطازج ومهرجان سعر التكلفة وسوف نتعرف على أهم السلع الموجودة داخل أسواق العثيم. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية كرتونة دجاج من سيارا مجمد حلال بدن أحشاء عدد 10 قطع بوزن 1100 جرام للدجاجة الواحدة متوفرة بسعر 145.95 ريال سعودي بدلا من 182 ريالسعودي، لعمل أفضل وصفات الدجاج في رمضان. لحم عجل بلدي بدون عظم يباع بسعر التكلفة ضمن مهرجان الطازج بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو الواحد. لحم حاشي بدون عظم متوفر بسعر التكلفة سعر الكيلو 33.95 ريال سعودي. صدور دجاج من ساديا طرية بوزن كيلو جرام متوفرة بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 31.95 ريال سعودي. صدور دجاج من ساديا بوزن 2.5 كيلو جرام متوفرة بسعر 67.50 بدلا من 81.95 ريال سعودي. دجاج بروستد فيليه شرائح بوزن كيلو جرام متوفرة بسعر 36.50 ريال سعودي بدلا من 47.95 ريال سعودي. برجر بقري من ساديا بوزن 672 بسعر 13.95 ريال سعودي بدلا من 21.50 ريال سعودي. أفخاذ دجاج رفيعة بوزن 900 جرام متوفرة بسعر 12.50 ريال سعودي بدلا من 17.25 ريال سعودي. بازيلاء خضراء وذرة حلوة وفاصوليا خضراء مقطعة وخضار مشكلة مع ذرة بوزن 900 جرام بسعر 8.50 ريال سعودي. فيليه الدجاج الكبير مغلف بالخبز بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 20.50 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي. برجر هرفي دجاج بالبقسماط عبوة تحتوي على 12 قطعة بسعر 16.25 ريال سعودي بدلا من 23.95 ريال سعودي. زبدة لورباك غير مملحة بوزن 100 جرام عدد 3 قطع بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 20.25 ريال سعودي. سمبوسة الكبير بحشوة الخضار بوزن 240 جرام متوفرة بسعر 5.95 ريال سعودي. رستورانتي بيتزا مارجريتا بوزن 295 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 25.95 ريال سعودي. جبن المراعي قشطة بوزن 108 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي. سمن الزبدة النقي المراعي بوزن 400 جرام متوفرة بسعر 20.95 ريال سعودي بدلا من 24.95 ريال سعودي. عصير المراعي رمان بوزن 1 لتر متوفر بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 16.50 ريال سعودي. عسل نحل المراعي الطبيعي بوزن 950 جرام متوفر بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 73.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم السعودية على جميع المنتجات وخصومات تصل لـ50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.