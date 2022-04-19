طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب علي الجائزة الكبرى مع مصطفي الأغا 

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 ازداد البحث بشكل كبير في الفترة الأخيرة حول معرفة الخطوات المطلوبة لجميع الأشخاص حول الوطن العربي لكي يتمكنوا من الاشتراك فيه مسابقة الحلم التي يقوم بتقديمها الاعلامي مصطفى الأغا من خلال برنامج صدي الملاعب المذاع على قنوات أم بي سي وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة طريقة الاشتراك في هذه المسابقة للفوز بالجائزة الكبرى والوصول إلى السحب لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة الاشتراك في مسابقة 22 بالتفصيل وارقام الاشتراك وطريقة الاشتراك فى مسابقة الحلم 2022.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكن للجميع الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الخطوات التالية،

يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من داخل المملكة السعودية الاتصال على رقم 650 444.

أو الاشتراك من داخل مصر 9 5 4 5 0 أو يمكن الاتصال على الرقم الثاني 95 458.

أو الاشتراك من داخل مصر 9 5 4 5 0 أو يمكن الاتصال على الرقم الثاني 95 458. يمكن أيضا الاشتراك في هذه المسابقة من دولة الإمارات على رقم 6 0 7 0 أو من خلال دولة الكويت ا4141.

يمكن أيضا الاشتراك في هذه المسابقة من دولة تونس من خلال رقم 8 5 8 1 9 أو دولة الأردن 98858.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم والحصول على الجائزة الكبرى من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة وهي كالآتي،

أولا يتم إرسال رسالة نصيه على الأرقام التابعة لدولتك مكتوب فيها كلمة حلم او Dream.

بعد ذلك سوف تصل إليك رسالة بعدد الأسئلة يجب عليك الإجابة عليها قدر المستطاع وبشكل صحيح حتى تتمكن من إمكانية الاشتراك في السحب.

بعد ذلك تقوم بإتباع الخطوات التي يحددها لك برنامج الحلم لكي تكون من المؤهلين للحصول على الجائزة الكبرى من خلال برنامج الحلم الذي يتم تقديمه على قناة أم بي سي.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يوجد بعض الشروط الهامة التي تم تحديدها لإمكانية الاشتراك فيه مسابقة الحلم وهي كالآتي،