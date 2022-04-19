شوف مستلزمات رمضان للمنزل والمطبخ الديكور من أسواق لولو الشرقية

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يفاجئ أسواق لولو الشرقية جميع عملائه بأكبر تشكيلة متنوعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية الكبري، حيث تقدم أكبر الماركات التي يبحث عنها الجميع لشراء أفضل منتجاتها التي يحتاج الجميع أستعمالها بالمنزل ولا يمكن الأستغناء عنها وتعد من السلع المعمرة، أستغلي فرصة العرض القيم وأشتري قبل نفاذ الكمية من فرع لولو الشرقية. مستلزمات رمضان للمنزل والمطبخ الديكور من أسواق لولو الشرقية مكنسة كهربائية من فيليبس بكيس، متوفرة بلون أزرق × أسود بسعره 2000 واط، بسعر 379.00 ريال بدلاً من 499.00 ريال وفر 120.00 ريال.

خلاط فيليبس، يعمل بقوة 450 واط، مزود ب 2 مطحنة بسعر 119.00 ريال بدلاً من 169.00 ريال وفر 50.00 ريال.

قلاية هوائية ماركة فيليبس، 0.8 كيلو، بلون أسود بسعر 299.00 ريال بدلاً من 499.00 ريال وفر 200.00 ريال.

محضرة طعام فيليبس، يعمل بقوة 700 واط، مكون من 8 قطع بسعر 229.00 ريال بدلاً من 369.00 ريال وفر 140.00 ريال. منتجات كهربائية منزلية من شركة فيليبس خلاط يدوي ( هاند بلندر )، من فيليبس يعمل بسرعة 650 واط، مكون من 5 قطع، بسعر 149.00 ريال بدلاً من 209.00 ريال وفر 60.00 ريال.

خلاط يدوي مكون من 4 قطع ملحقة، من فيليبس متوفر بلون أبيض × موف، بسعر 109.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال وفر 90.00 ريال.

غلاية مياة فيليبس سعة 1.7 لتر، لون نحاسي × أسود بسعر 119.00 ريال بدلاً من 189.00 ريال وفر 70.00 ريال.

خلاط يدوي من فيليبس، لون أسود يعمل بقوة 280 واط، معه 4 ملحقات، بسعر 79.00 ريال بدلاً من 129.00 ريال وفر 50.00 ريال.

محضر الطعام من فيليبس مكون من 7 قطع، يوفر لك وقت ومجهود بتحضير الطعام سهل الأستخدام والتنظيف، بسعر 289.00 ريال بدلاً من 329.00 ريال وفر 40.00 ريال.

غلاية فيليبس لتحضير المشروبات الساخنة سعة 1.7 لتر، بسعر 139.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال وفر 60.00 ريال.

فيليبس قلاية هوائية شكل أنيق وأنسيابي سعة 1.2 لتر، بسعر 549.00 ريال بدلاً من 729.00 ريال وفر 180.00 ريال. منتجات فيليبس الكهربائة متوفرة بأسواق لولو الشرقية مكنسة كهربائية متوفرة بلون أحمر × أسود تعمل بقوة 1800 واط، بسعر 289.00 ريال بدلاً من 369.00 ريال وفر 80.00 ريال.

فيليبس محضرة الأرز سعة 1.8 لتر بسعر 299.00 ريال بدلاً من 399.00 ريال وفر 100.00 ريال.

عجانة بوعاء عميق من فيليبس بسعر 229.00 ريال بدلاً من 299.00 ريال وفر 70.00 ريال.

مكواة بخار عامودية بقوة 1800 واط، بسعر 499.00 ريال بدلاً من 649.00 ريال وفر 150.00 ريال. عمر شويل - جدة مستلزمات رمضان للمنزل والمطبخ الديكور من أسواق لولو الشرقية - ثقفني

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