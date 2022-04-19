نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 الموافق 18 رمضان 1443 رمضان كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم حيث تعد عروض العثيم واحده من اهم العروض في كافه مدن المملكة العربية السعودية حيث تقدم جميع المتطلبات التي يحتاج إليها كل بتخفيضات تصل إلى نصف الثمن حيث تقدم كافه أنواع الأدوات المنزلية وأيضا المنتجات الرمضانية والسلع الغذائية بخصومات تصل إلي 50% بمناسبه شهر الخير حيث شعار العثيم مع شهر الخير عروض العثيم غير كل ذالك تجدونه في كافه أنحاء المدن في جميع المدن.

عروض العثيم اليوم 18 شعبان

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع الحلويات الشرقية المشكلة وأيضا كافه أنواع البقوليات حيث تقدم أيضا في مجله عروها الأسبوعية واليومية والتي سوف نقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال كي تستفيدوا منها وتتعرفوا عليها حيث أن العرض يستمر لفتره محدوده لذالك هناك إقبال كبير للغايه من المواطنين للاستفادة من العرض قبل نفاذه وانتهاء الكميه المحددة من جده والرياض ومكه والسدحان وباقي المناطق.

مجله عروض العثيم الثلاثاء

تتضمن مجله عروض العثيم اليوم كافه أنواع الملابس الخاصة بالسيدات والأطفال والرجال والأحذية كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع المساحيق المنزلية وكافه أنواع المنظفات الهامه التي تحتاج إليها كل سيده منزل لتنظيف الملابس وأيضا الأطباق وغيرها كما تتضمن أيضا جميع أنواع مستحضرات التجميل الخاصة بالنساء والعديد من المواد الغذائية كالفواكه والخضروات وكافه أنواع المعلبات الغذائية بأسعار لا تقبل المنافسة.

تضم الصور الخاصة بمجله عروض عبد لله العثيم في كافه متاجرها وسوبر ماركت العثيم كافه أنواع الفواكه الطازجة حيث تقدم أجود أنواع المنتجات والسلع الغذائية لعملائها حيث تحتوي علي بخاري حمراء بسعر 9.95 ريال سعودي وايضا تفاح جالا أفريقي ومانجو جيزاني بسعر 7.95 ريال سعودي كما تقدم افوكادو وملفوف وثوم وجزر طازج وزنجبيل وخس لولو وكوسه خضراء أيضا وشمندر.

تشمل عروض العثيم اليوم في يوم الثلاثاء لانشون أمريكانا ومربي شهد فراولة وأيضا لبنه داري بسعر 20.75 ريال سعودي وطرشي بوليف خضار مشكل وطرشي ليمون شرائح بسعر 10.95 ريال سعودي فقط وجبن فيتا وجبن رومي مصري وأيضا قشطه طازجه وحلاوة طحينية وجبن دنماركي أيضا وكافه أنواع اللحوم حيث تقدم اللحم البرازيلي حيث تحتوي علي لحم العجل بدون عظم وأيضا اللحم الحاشي.

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