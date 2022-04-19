وداعاً لحشرات الصيف.. ضعيها في المطبخ ستقضي على الصراصير والناموس والنمل نهائيا بدون اي مواد كيميائية

الحشرات من أكثر المشاكل التي تسبب إزعاج كبير في المنزل حيث أنها تنقل الأمراض بين الأشخاص وتسبب حساسية والتهاب شديد في الجلد كما أنها عندما تسقط علي الاطعمة فينها تجعلها سامة في بعض الحالات، ودائما ما يقوم الكثير باستخدام السوائل المخصصة لطرد الحشرات من البيت ولكن هذه السوائل لها العديد من الأضرار الأخرى حيث أنها تسبب رائحة كريهة في البيت تسبب الاختناق ولا يدوم تأثيرها فترة طويلة، ولذلك سنوضح خلال السطور التالية أهم الخلطات التي يمكن وضعها في الغرفة لطرد الحشرات الطائرة من المنزل.

خطوات عمل مبيد طبيعي للناموس والصراصير في البيت بمكونات بسيطة

وصفة ماء القرنفل من أكثر الطرق الفعالة التي يمكن استخدامها للتخلص نهائي من اي حشرات سواء ناموس او صراصير او غيرها، حيث أن رائحة الوصفة النفاذة تسبب اختناق الحشرات والتخلص منها من المنزل مهما كانت كميتها، ويمكن تحضير هذه الوصفة بالطريقة التالية:-

نضع كمية من القرنفل على النار مع كمية من الماء وبعد ذلك نصفي الماء.

نضع على الماء معلقتين خل ومعلقتين زيت نعناع ونقلبهم معا.

نضع اخيرا معلقة من العسل حتى تعمل على جذب الحشرات على الخليط.

نقلب المكونات معًا ونضعها في كوب ونضعها في غرف البيت ونتركها يوم كامل.

بعد ذلك يتم التخلص منها وتحضيرها مرة اخري حتى يتم التخلص نهائي من أي حشرات.

أفضل وسيلة لنسف الحشرات من البيت بسرعة الصاروخ

تتجمع الحشرات في أي مكان توجد به أرضيات او أسطح رطبة ولذلك نجدها دائما في المطابخ والحمامات أكثر من أي مكان أخر ولذلك يجب الحرص على تجفيف أي مكان به رطوبة في البيت، كما أنه يجب الحرص على عدم ترك أي بقايا طعام غير مغطاه في المطبخ حتى لا تجذب الحشرات عليها، أو ترك سلة القمامة غير مغطاة حتى لا تتجمع عليها الحشرات، ويمكن استخدام خليط من الخل والملح مع كمية من الماء وتركه على الارضيات بعد تنظيفها حتى يمنع وجود الحشرات في البيت ويقتل اي حشرات موجودة وبالتالي الحفاظ على البيت خالي من الحشرات.