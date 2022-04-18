طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة والمكسرات بطريقة مميزة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة والمكسرات تعتبر الكنافة بالقشطه والمكسرات من أكثر الحلويات التي يحب تناولها الجميع ويتم تجهيزها في شهر رمضان على وجبة الإفطار حيث يوجد العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة التي يمكن تجهيز بها الكنافة ولكن من خلال مقال اليوم سوف نقوم بعمل كبة الكنافة بالقشطة والمكسرات بطريقة مختلفة ومميزة سوف يحب يتناولها الجميع.

عمل كب الكنافة بالقشطه والمكسرات

المكونات،

ربع كيلو كنافة

50 جرام زبدة أو سمنه

ملعقتين سكر بودر

مكسرات مشكلة

للتزيين الوجه،

قشطة طازجة

زهرة الليمون

طريقة تحضير

في الخطوة الأولى نبدأ بخلطه الكنافة مع السكر والزبدة وتقلب جيداً حتى تتجانس ثم نقوم بتجهيز قالب الكب كيك ونضع طبقة من الكنافة.

بعد ذلك نقوم بوضع طبقة من المكسرات ثم طبقه أخرى من الكنافة ثم يتم وضعها في الفرن بعد أن يتم تسخينه لمدة 10 دقائق.

تترك في الفرن على نار متوسطة حتى تنضج بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وإضافة عليها قليل من الشربات تزيينها بالقشطه وزهرة الليمون وتقديمها.

طريقة عمل الشربات

يتم تجهيز كوب من السكر مع كوب من الماء وملعقة صغيرة من الليمون ويتم وضعهم على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان وتترك لمدة عشرة دقائق ثم يتم رفعها من على النار.

طريقة عمل كنافة كب بالنوتيلا

المكونات،

ثلاث أرباع كوب سمن

نصف كيلو كنافة

شربات

نوتيلا

كريم شانتين مخفوق ومحلي

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع في الكنافة عليه السمنة ويتم توزيعها جيداً حتى تصبح متجانسة ثم نقوم بتجهيز قالب الكب كيك ووضع الكنافة ثم يتم لمدة 10 دقائق على نار متوسطة حتى تنضج.

بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وإضافة عليها النوتيلا والكريم شانتيه ويمكن إضافة قليل من المكسرات ووضعها في الثلاجة حتى تتماسك قليلا.