نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد غير متوقعة للموز الأخضر في المحافظة على الصحة وإنقاص الوزن في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد غير متوقعة للموز الأخضر من المعروف أن الموز يتم تناوله عندما يصبح لونه أصفر حتى ينضج وعندما نقوم بشرائه تجد الموز في بعض المحلات لونه أخضر وهذا يساعد على عدم نضجه قبل عملية الشراء بجانب أن الموز يحتوي على الألياف المفيدة لصحة الجسم والأشخاص الذين يعانون من وجود مشاكل في الجهاز الهضمي والأمعاء كما أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من الإمساك بشكل دائم والقولون العصبي.

أهم فوائد الموز للجسم

الموز يحتوي على الألياف الطبيعية بنسبة 2 . 6 من الالياف كل 100 جرام من الموز وبالتالي يعمل على تسهيل عملية الهضم في المعدة وانتظام عمل الأمعاء.

يساعد بشكل كبير في المحافظة على نسبة السكر في الدم بجانب أن الالياف الموجودة فيه تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في جسم الإنسان وتقي من الإصابة بالسكتة الدماغية أو التعرض للنوبات.

أهمية تناول الموز للقلب

الموز الأخضر يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم في كل كوب واحد منه يحتوي على 531 مليجرام من البوتاسيوم الذي يحافظ على صحة الكلى بجانب أنه يعمل على توسيع الأوعية الدموية ويقوم في المحافظة على مستوى ضغط الدم في الجسم.

أهمية الموز لإنقاص الوزن

الموز الأخضر يحتوي على ألياف غذائية تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم هضمها وهذا الأمر يساعد بشكل كبير إلى الإحساس بالشبع والامتلاء وبالتالي تقلل الرغبة في تناول المزيد في الطعام الذي يتسبب في زيادة الوزن.

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين بـ 6 وفيتامين جيم كما أنه يساعد على امتصاص المعادن والعناصر الغذائية وخاصة الكالسيوم.

يتناسب الموز الأخضر كثيراً مع مرضى السكري لما يحتوي على نسبة قليلة من السكر.

الألياف الموجودة في تعمل على علاج متلازمة القولون العصبي والإمساك الذي يصيب حيث يمكن طهيها على البخار وتناولها.