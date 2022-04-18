طريقة عمل القطايف باللحمة المفرومة بمذاق شهي

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عمر شويل - جدة طريقة عمل القطايف باللحمه المفرومه يحب كثير الأشخاص تناول القطائف في رمضان على وجبة الإفطار ويتم تجهيزها بحشو مختلف بجانب أنها تتميز بمذاق شهي حيث يمكن تجهيزها بالمكسرات والعسل أو القشطه أو النوتيلا والبعض الآخر يحبون حشوه القطايف بالجبنة الرومي أو الموزاريلا أو الجبنة القديمة، ولكن من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على طريقة عمل القطائف باللحمة المفرومة بطريقة مميزة وشهية.

طريقة عمل القطائف باللحمة المفرومة

المكونات،

قطابف

لحمه مفرومة

زنجبيل بودر

قرفة ناعمة

جبنه موزاريلا

فلفل أسود

زيت للقلي

ملح

طريقة تحضير القطايف باللحمة المفرومة

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز مقلاة ونضع فيها كميه مناسبة من الزيت وبعد أن يسخن نبدأ بإضافة البصل ويقلب لمدة خمس دقائق على نار متوسطة.

في الخطوة التالية نبدأ بإضافة اللحمة المفرومة وتقلب لمدة دقيقتين ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل والزنجبيل وتقليبها جيد .

نبدأ بإضافة الزنجبيل والزيتون الأسود ثم نقوم بخلط الدقيق مع الماء ووضعه على أطراف العجينة.

بعد ذلك نبدأ بعمل الحشو ونقوم بوضع طبقة أخرى من القطايف ويتم قفلها جيداً.

يتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية ثم نبدأ بتجهيز مقلاة ونضع فيها زيت غزير ونقوم بقلي القطايف حتى يصبح لونها ذهبي يتم وضعها في أطباق التقديم.

طريقة عمل عجينة القطايف

المقادير،

ملعقة خميرة فورية

ملعقة بيكنج باودر

اثنين ونصف كوب دقيق

قليل من الملح

ملعقة صغيرة سكر

زيت

طريقة تحضير عجينه القطايف

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز الخلاط ونضع فيه الدقيق والخميرة ونقوم بإضافة السكر والبيكنج باودر والماء وتخلط المكونات مع بعضها حتى يصبح قوام متجانس ثم يتم تغطية هذا الخليط بعد وضعه في وعاء مناسب ويترك حتى يختمر.

في الخطوة التالية نبدأ بتجهيز طاسة بالزيت ويتم تقليب الخليط ثم وضع ملعقتين من العجينة على الطاسة على نار هادية وبعد أن تنضج من جانب واحد يتم رفعها وتكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية.