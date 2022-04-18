طريقة عمل ترايفل الكنافة بالفراولة في المنزل

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عمر شويل - جدة طريقة عمل ترايفل الكنافة بالفراولة تعتبر من أكثر أطباق الحلويات المتميزة والتي يحب تناولها كثير من الأشخاص على وجبة الإفطار في رمضان وتتميز بمذاق شهي ولذيذ ويحب تناوله كثير من الأطفال والكبار، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة المقادير والخطوات المطلوبة ويتم تجهيز ترايفل الكنافة بالفراولة بطريقه مميزة وشهية.

عمل ترايفل الكنافة بالفراولة

المكونات،

نصف كيلو كنافة

ربع كيلو فراولة طازجة ومقطعة

50 جرام زبدة طرية

كريمة مخفوقة

باكيت جيلي فراولة

فستق للتزيين

شربات

طريقة عمل الشربات

يتم تجهيز اثنين كيلو سكر مع كوب من الماء ووضعه على النار وبعد أن يصل إلى مرحلة الغليان ويذوب السكر نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الليمون وقليل من الفانيليا أو ماء الورد.

طريقة تحضير ترايفل الكنافة بالفراولة

أولا نبدأ بتجهيز الجيلي بالطريقة المكتوبة على العبوه الخاصة بها وإضافة قطع الفراولة فيها ثم يتم وضعها في وعاء كبير وتوضع في الثلاجة حتى يتماسك.

بعد ذلك نقوم بتجهيز الكنافة وتسخين الزبدة ووضعها على الكنافة وفركها حتى تصبح متجانسة مع بعضها بعد ذلك نبدأ بتقسيم الكنافة إلى ثلاثة أجزاء نأخذ جزء ونضع فيه طاسة على النار ويتم تقليبها حتى يصبح لونها ذهبي ثم يتم وضعها في طبق وإضافة عليها الشربات ويتم تكرار هذا الأمر عدة مرات.

بعد ذلك نقوم بوضع الترابيل في طبق التقديم بحيث تكون الكنافة في الأسفل ثم طبق من الكريم على المخفوقه ثم نضع نصف كمية ثم طبقة كنافة ويتم تكرار الطريقة مرة أخرى.

بعد ذلك يتم تزيينها بالكريمة المخفوقة فوق الفراولة على الوجه وحفظها في الثلاجة حتى تتماسك ثم يتم تناولها باردة على وجبة الإفطار بعد تقطيعها وضع في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء.