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عمر شويل - جدة طريقة عمل كنافة كب محشية للشيف محمد حامد تعتبر من أكثر الوصفات الشهية التي يحب تناولها الجميع خاصة يهتم الجميع بعمل أفضل الطرق الحديثة لتجهيز الكنافة بعيدا عن الطرق التقليدية وتجهيزها بالفواكه والعديد من المكونات الأخرى ليتم تقديمها للأطفال حتى يحبون تناولها، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل كنافة كب محشيه لن تحتاج الكثير من الوقت أو المكونات عند تجهيزاتها في المنزل.

طريقة عمل كنافة كب محشية

المكونات،

نصف كيلو كنافة

ربع كيلو سمنة ذائبة

الحشو

باستري كريم بودر

نصف لتر حليب

فراولة فريش

فستق مفروم

شربات ثقيل بارد

طريقة عمل الشربات

المكونات،

اثنين كوب ونصف سكر

كوب ماء

ملعقة صغيرة ليمون

رشة فانيليا أو ماء ورد

طريقة التحضير

يتم تجهيزه وعاء مناسب ونضع في السكر والماء وتقليبه حتى يذوب تماما ثم نبدأ بإضافة الليمون بعد أن يصل إلى مرحلة الغليان ويتم رفعه من على النار بعد خمس دقائق وإضافة قليل من الفانيليا أو ماء الورد ويترك حتى يبرد لحين الاستخدام.

طريقة تجهيز كنافة كب محشية

نقوم بتجهيز الكنافة ووضع عليها السمنة وتقليبها جيدا حتى تصبح متجانسة ثم نقوم بتجهيز أكواب الكب ونضع عليه قليل من السنة ثم نقوم بإضافة الكنافة ووضعها في الفرن بعد أن يتم تسخين لمدة 10 دقائق على الأقل على درجة حرارة 170 وتترك حتى تنضج تماما.

في الخطوة التالية يتم إخراجها من الفرن وإضافة عليها الشربات البارد ثم يتم حشوها بالباستري كريم الفراولة وبعد ذلك نقوم بوضع الفستق على الوجه ثم يتم تناولها على وجبة الإفطار أو بعد تناول وجبة الإفطار ثم يتم وضعها في أكواب التقديم وتناولها بجانب العصائر الطبيعية أو الشاي وبالهناء والشفاء.