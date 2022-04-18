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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الدوم باللبن بمذاق جديد ومميز يعتبر الدوم باللبن من أكثر المشروبات الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر والمركبات الغذائية المفيدة لصحة الجسم وتعمل على تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان ويتم تجهيزه بطرق مختلفة ومتنوعه لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة المكونات والخطوات المطلوبة لتجهيز الدوم باللبن.

طريقة عمل الدوم باللبن

المكونات،

سكر

ماء

لبن

دوم

طريقة تجهيز الدوم باللبن

في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه الدوم والسكر والماء واللبن وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم وضعها على النار مع التقليب من وقت إلى آخر حتى تصل إلى مرحلة الغليان.

تترك لمدة خمس دقائق أخرى بعد الغليان بعد ذلك يتم وضعه في أكواب التقديم وتناوله وبالهناء والشفاء.

فوائد شرب الدوم المطحون

الدوم يساعد على تحسين صحة القلب لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان ويقلل فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية.

يساعد بشكل كبير على إنقاص الوزن لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تعطي الإحساس بالشبع لفترات طويلة وبالتالي يقلل تناول كميات الطعام الكبيرة ومفيد للغاية عند تناوله على وجبة الإفطار للمحافظة على صحة الجهاز الهضمي وحرق الدهون الزائد.

يعمل على تقوية الذاكرة والمحافظة على صحة وسلامه الأعصاب كما أنه يقي من الإصابة بمرض ألزهايمر ويحافظ على صحة سلامه العظام والأسنان بفضل احتواء على عنصر الكالسيوم.

يساهم بشكل كبير في محاربة نمو الأوهام السرطانية والخلايا بفضل احتواء على مضادات الأكسدة ويقي من الإصابة بسرطان البروستاتا ويمنع حدوث تصلب الشرايين كما أنه يساعد في القضاء على الأمراض المزمنة.

يكون من المشروبات المناسبة لمرضى السكري ويقلل نسبة الأنسولين في دم الإنسان كما أنه مفيد للشعر يعمل على زيادة كثافة وإنبات الشعر بشكل سريع.