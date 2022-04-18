نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات خيالية هايبر بنده بنصف الثمن حتى نهاية شهر رمضان على الأجهزة والهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده نصف الثمن حتى نهاية شهر رمضان على الأجهزة الشاشات و الهواتف، تتوفر قطاعة أي تي سي بسعر 59 ريال بدلا من 79 ريال خصم 26%يتوفر طقم حافظات طعام 3 قطع بسعر 15 ريال بدلا من 21 ريال خصم 29%، تتوفر منشرة صحون مع صحن كوسموبلاست بسعر 18 ريال بدلا من 32 ريال خصم 44%، يتوفر خلاط يدوي سنكور 800 وات بسعر 89 ريال بدلا من 149 ريال خصم 41% ضمن عروض شهر رمضان هايبر بنده.

خصومات رمضان 2022 هايبر بنده

تتوفر غلاية كهربائية كليك أون سعة 1.8 لتر بسعر 39 ريال بدلا من 59 ريال خصم 34%، تتوفر ضمن خصومات هايبر بنده نصف الثمن عصارة كينوود بسعر 189 ريال بدلا من 399 ريال خصم 53%، تتوفر ضمن عروض شهر رمضان على الأجهزة الكهربائية عصارة سنكور بسعر 45 ريال بدلا من 69 ريال خصم 35%، تتوفر غلاية بلاستيكية كهربائية كينوود بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال خصم 34%.

تتوفر غلاية ستانلس ستيل كولين سعة 1.8 لتر بسعر 45 ريال بدلا من 65 ريال خصم %31، تتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 ساعة ذكية روكسون بسعر 169 ريال بدلا من 299 ريال خصم 44%، تتوفر ضمن خصومات الإلكترونيات هايبر بنده سماعة لاسلكية روكسون بسعر 99 ريال بدلا من 119 ريال خصم 17%، يتوفر شاحن يو اس بي أبل 20 وات بسعر 75 ريال بدلا من 99 ريال خصم 24%، تتوفر سماعة لاسلكية روكسون بسعر 99 ريال بدلا من 119 ريال خصم 17%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر تلفزيون دورا يدعم تقنية 4K ليد 50 بوصة بسعر 1199 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 46%، يتوفر ضمن خصومات شهر رمضان نصف الثمن شاشة دورا LED حجم 32 بوصة بسعر 449 ريال بدلا من 999 ريال خصم 55%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون أنتو سمارت يدعم تقنية 4K حجم 65 بوصة بسعر 1999 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 36%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام، كاميرا امامية 12 ميجا بكسيل و خلفية ثلاثية 12 ميجا بكسيل بسعر 4799 ريال بدلا من 5199 ريال خصم 8% ضمن عروض الهواتف هايبر بنده، يتوفر هاتف شاومي ريدمي نوت 11 يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و الكاميرا الخفية ثلاثية 2 + 8 + 50 ميجا بكسيل بسعر 699 ريال بدلا من 799 ريال خصم 13% ضمن عروض شهر رمضان الكريم.