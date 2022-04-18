شوف أحدث عروض جرير لشهر رمضان الأسبوع الثالث تنزيلات اللابتوب والأجهزة اللوحية والجوالات تصل إلى 50%

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عروض جرير المملكة العربية السعودية، تكون مكتبة جرير من ضمن أكبر المكاتب الشهيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية في السوق المركزي والمالي، حيث أن هذه المكتبة يكون متواجد ومتوفر فيها كل المتطلبات والاحتياجات التي يريدها ويحتاج لها كل مواطن مقيم بالمملكة العربية السعودية، كما أن مكتبة جرير استطاعت أن تقوم بتوفير وتقديم كافة الألعاب التي يحتاج لها ويرغب بها كل طفل متواجد بالمملكة العربية السعودية.
أجدد تنزيلات جرير لشهر رمضان الأسبوع الثاني خصومات اللابتوب والأجهزة اللوحية والجوالات تصل إلى 50%
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من إحدى المكاتب التي تعمل على تقديم أكبر الخصومات القوية التي تكون مصاحبة للعروض الكبيرة والرائعة جدًا، وكذلك فإن تلك المكتبة تعد من ضمن المكاتب التي تختص في بيع كل المستلزمات والمنتجات التي يحتاج لها ويريدها كل شخص مقيم بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه العروض والخصومات التي تقدم وتعرض من قبل مكتبة جرير تتوافر بالسعر الذي يتلاءم يتناسب مع كل فرد متواجد بالسعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على مقلمة أقلام الرصاص من الماركة الغير محددة بابوشكا باللون الأسود أو الأبيض سعرها يكون 9 ريال سعودي.
- المقلمة المرنة من الماركة الغير محددة باللون الفضي أو المعدني الأزرق يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- دفتر الملاحظات من الماركة الغير محددة باللون الأخضر سعرها يكون 19 ريال سعودي.
- مقلمة أقلام الرصاص الناعم من النوع مووس فلامينغو باللون الفيروزي تكون بسعر 9 ريال سعودي.
- دفتر الملاحظات من النوع روكو يونيفيرستي حجم 22.5 * 26.5 سم عدد 400 ورقة تكون بسعر 25 ريال سعودي.
- دفتر المذكرة من الماركة الغير محددة فينزي عدد 96 المسطرة تكون بسعر 19 ريال سعودي.
- سعر دفتر الملاحظات من النوع باسيل فريزر عدد 96 صفحة يكون 25 ريال سعودي.
- آلة النقش والزخرفة من النوع دايمو اوفيس مات تو 1540 سطر واحد باللون الأسود تكون بسعر 229 ريال سعودي.
- الشريط اللاصق المخصص لماكينات الطباعة من النوع دايمو ليترا تاج باللون الأحمر تكون بسعر 60 ريال سعودي.
- شريط يستخدم للنقش والزخرفة من النوع دايمو حجم 3 بوصة باللون الأسود تكون بسعر 65 ريال سعودي.
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