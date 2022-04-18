نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات اكسترا للجوالات والإلكترونيات extra وأقوى العروض الرمضانية من موقع اكسترا أون لاين في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تختص في بيع كل الإلكترونيات والكهربائيات التي تقوم بتوفيرها بالسعر الصغير الذي يتناسب وتلائم مع كل فرد بالمملكة العربية السعودية، حتى يحصل وينال كل فرد على كافة الاحتياجات والمتطلبات التي يرغب بها المواطنين سواء كانت من الأجهزة المنزلية والكهربائية والأدوات المنزلية، حيث أن الشركة تعد من الشركات المساهمة التي تم دخولها للسوق المركزي والمالي في المملكة العربية السعودية.
عروض ال50% بداخل اكسترا بالسعودية على جميع أنواع الشاشات الذكية عبر موقع اكسترا extra
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من إحدى الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في عرض ومنح أقوى الخصومات الكبيرة معها العروض الرائعة والمذهلة للغاية التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها، كما أن الشركة متميزة في أن تقدم هذه العروض والخصومات بالسعر الذي يتناسب ويتلاءم مع كل شخص في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن هذه الشركة تكون من ضمن الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات عن طريق التجزئة.
تخفيضات اكسترا الأخيرة
- تنزيلات اكسترا على القاتو ويف بوب فلتر باللون الأسود تكون بسعر 129 ريال سعودي.
- القاتو ويف 3 الميكروفون باللون الأسود تكون بسعر 789 ريال سعودي.
- سماعة الرأس من النوع لوجيتك باللون الأسود تكون بسعر 275 ريال سعودي.
- سماعة الألعاب من النوع ستيل سيريس أركتوس برو مع جيم داك باللون الأسود تكون بسعر 1749 ريال سعودي.
- سماعة الرأس من النوع كورسير أتش أس 50 برو باللون الكربوني يكون بسعر 309 ريال سعودي.
- واي فاي من هواوي ميش 2,7 أجهزة باللون الأبيض تكون بسعر 1699 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- لينكسيس أم أكس 10600 نظام شبكة الواي فاي المنزلية المتكامل مع التردد الثلاثي جهازين يكون بسعر 3399 ريال سعودي.
- الكاميرا الاحترافية من النوع كانون اي او اس 850 دي 24 ميجا بيكسل تكون بسعر 3899 بدلًا من 4870 ريال سعودي.
- الكاميرا الاحترافية من النوع كانون 31 ميجا بكسل تكون بسعر 12599 بدلًا من 13199 ريال سعودي.
- سعر الكاميرا الاحترافية من النوع كانون اي او اس دي 90 تكون 32.5 ميجا بكسل تكون 5899 بدلًا من 5999 ريال سعودي.
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