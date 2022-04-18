نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض وتخفيضات مكتبة جرير على الجوالات وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها تصل إلي 60% في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية، تكون مكتبة جرير من ضمن المكاتب الكبيرة والشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية بالسوق المركزي والمالي، حيث أن تلك المكتبة قد قامت بتوفير كافة احتياجات ومطالب الزبائن في المملكة العربية السعودية، وأيضًا يتوفر ويتواجد في مكتبة جرير جميع المستحضرات والمنتجات التي يريدها طلبة المدارس مع المستلزمات الخاصة بالمكاتب، وكذلك يتوافر ويتواجد في المكتبة كل الألعاب التي يريدها كل الأطفال المتواجدين في السعودية.
أحدث تنزيلات جرير لشهر رمضان الأسبوع الثاني خصومات اللابتوب والأجهزة اللوحية والجوالات تصل إلى 50%
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من المكاتب التي تعرض وتقدم أكبر وأقوى العرض مع الخصومات الرائعة والمذهلة للغاية، كما أن تلك المكتبة تعتبر من المكاتب التي تختص لبيع كل المنتجات والمستحضرات التي يحتاج لها ويريدها كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية.
حيث أن مكتبة جرير تقوم بتوفير ومنح تلك الخصومات والعروض بالسعر القليل الذي يتوافق مع كل فرد مقيم داخل المملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير الأسبوعية
- تنزيلات جرير على هاتف من النوع جلاكسي إيه 53 حجم 128 جيجا بايت يكون بسعر 1599 ريال سعودي.
- ورق التصوير من النوع روكو كولور العادي باللون الأزرق عدد 800 ورقة تكون بسعر 20 ريال سعودي.
- ورق التصوير العادي باللون الأحمر عدد 400 ورقة تكون بسعر 19 ريال سعودي.
- قلم الحبر الجاف من النوع فابر كاستيل سبيديكس رأس الحبر الكروية يكون بسعر 22 ريال سعودي.
- الألوان المتنوعة من النوع روكو Highlighter تكون 5 مم بالرأس المشطوف بسعر 15 ريال سعودي.
- ماركر الرسم من النوع روكو باللون الذهبي 4 مم بالرأس المشطوف يكون بسعر 6 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع اديداس باور باللون الأبيض تكون بسعر 319 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع نايكي برازيليا التي تناسب جهاز 15 بوصة باللون العسكري الأخضر الداكن يكون بسعر 249 ريال سعودي.
- المشرط من النوع ثري ام بريسيجن يكون بسعر 40 ريال سعودي.
- مقص من النوع ثري ام سكوتش كثير الأغراض باليد اليسرى أو اليمنى يكون بسعر 7 ريال سعودي.
- جراب يقفل بسحاب جيب واحد يكون بسعر 8 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض وتخفيضات مكتبة جرير على الجوالات وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها تصل إلي 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.