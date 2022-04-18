شوف مفاجآت عروض اكسترا الرمضانية على الهواتف الذكية وأكسسوارات الجوال

عروض اكسترا الرمضانية تقدم أقوى عروض الهواتف الذكية على مجموعة متنوعة من أقوى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، حول العالم مثل أوبو، شاومي، أبل، سامسونج وغيرهم الكثير بخصومات وتخفيضات مفاجأة هذا بالإضافة إلى عروض أكسسوارات الجوالات المتنوعة من اكسترا، ولا تنسوا اغتنام فرصة عروض آخر قطعة المتوفرة على بعض المنتجات، كما يمكنكم الشراء كاش أو بالتقسيط مع توفير خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل في حالة شراء ما يزيد قيمته عن 99 ريال سعودي، كما يمكنكم الاستلام من خلال احد فروع شركة اكسترا للبيع بالتجزئة والتسويق المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية.

أقوى عروض اكسترا للهواتف الذكية:

جوال سامسونج جالكسي اية 32، يدعم الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بسعر 1,099 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي اس 20اف اي، يدعم الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بسعر 1,819 ريال سعودي بدلاً من 2,999 ريال.

سامسونج جالاكسي ايه 52 اس يدعم الجيل الخامس، سعة 128 جيجا بايت،متوفر باللون الأسود بسعر 1,449 ريال سعودي بدلاً من 1,649 ريال.

وأقوى العروض على جوال سامسونج جالاكسي اس 22 آلترا يدعم الجيل الخامس، سعة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود فانتوم بسعر 5,299 ريال سعودي، مع العلم ان هذا العرض يتمتع بهدية شراء مجانية بقيمة 825 ريال.

آبل آيفون 13 برو ماكس، يدعم الجيل الخامس، سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي بسعر 4,899 ريال سعودي بدلاً من 5,199 ريال.

أبل آيفون 13، يدعم الجيل الخمس، سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بسعر 3,249 ريال سعودي بدلاً من 3,799 ريال.

مع العلم أن هذه العروض تتمتع باختيار مجموعة من الهدايا المجانية عند الشراء.

هاتف تكنو كامون 18 بي يدعم الجيل الرابعن سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الرماجي بسعر 929 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال.

عرض الأكثر مبيعاً على جوال تكنو كامون 18 متوفر باللون البنفسجي بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال.

عروض أكسسوارات الجوالات من أكسترا:

سماعة ذكية الجيل السادس من آبل جي بي اس مع خاصية الاتصال 44 مللي مع سوار أبيض بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 3,399 ريال.