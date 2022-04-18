شوف تخفيض خيالي 20% على تويوتا كامري 2022 الاقتصادية الأكثر مبيعاً توفير 30 ألف ريال

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عمر شويل - جدة تخفيض خيالي 20% على تويوتا كامري 2022 الاقتصادية الأكثر مبيعاً توفير 30 ألف ريال، انضمت السيارة الأكثر مبيعاً بالمملكة إلى عروض السيارات بالمملكة العربية السعودية لموديلات عام 2022، حيث تتميز كامري المميزة من تويوتا بأنها تجمع بين السعر المناسب مقارنة بالاضافات الرائعة، بالإضافة إلى كونها اقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 17.9 كيلو متر باستخدام لتر واحد من البنزين فئة 91 تقييم ممتاز بلس، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد بالإضافة إلى معرض السيارات الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة تويوتا كامري GLE-X 2022 الاقتصادية.

تخفيض خيالي 20% على تويوتا كامري 2022

تتميز السيارة بمحرك اقتصادي جدا رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي يمنحك قوة 204 حصان قير اوتوماتيك متعدد السرعات ويعمل بنظام الدفع الأمامي، انضمت سيارة تويوتا كامري 2022 GLE-X الاقتصادية الي سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة خاصة ضمن تخفيضات عبد اللطيف جميل للسيارات، حيث تتوفر السيارة بسعر 111 الف و 700 ريال بدلا من 139 ألف و 725 ريال، توفير يصل إلى 30 ألف ريال تخفيض خيالي 20% و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مزايا تويوتا كامري GLE-X 2022

تتميز فئة جي ال اي اكس ب فتحة سقف، ليد نهاري، انوار ليد عالي واطي، كشافات ضباب اماميه ليد، شبك أمامي مميز باللون الأسود و حساسات امامية، كما تتميز خلفية سيارة تويوتا كامري الإقتصادية 2022 فئة GLE-X بجناح خلفي، كاميرا خلفية، حساسات خلفية و كشاف ضباب خلفي مع إمكانية التحكم من خلال الريموت في السيارة.

داخلية كامري GLE-X 2022 المميزة

تتميز السيارة بكافة مواصفات الأمان عدد 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، إمكانية التحكم في الانزلاق و تقنية دعم المكابح، كما تتميز سيارة تويوتا كامري GLE-X 2022 الاقتصادية السيارة الأكثر مبيعاً بالمملكة بكافة مزايا التكنولوجيا اتصال يو اس بي، بلوتوث، نظام صوتي فاخر، آبل كار بلاي و9 مكبرات الصوت.

تتميز داخلية GLE-X بحاجب شمس خلفي، شاحن لاسلكي، اكسسوارات كروم، شاشة ترفيه وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد، تكايه بالوسط درج، كما تتميز بإمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مرايا جانبية كهربائية مع إمكانية الطي اوتوماتيك و مكيف أوتوماتيك، فتحات تكييف خلفية، مسند بالوسط درج و مسند خلفي مع حاملات أكواب لسيارة تويوتا كامري GLE-X 2022 الاقتصادية.