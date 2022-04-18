نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض الذهبية من لولو هايبر على مختلف الأجهزة بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU في المقال التالي
لولو هايبر السعودية تشتهر عند جمهورها ومتسوقيها في جميع أنحاء البلدان الموجودة بها سواء أكانت في السعودية أو الإمارات أو جمهورية مصر العربية أو في قطر أو حتى الهند وغيرها الكثير من البلدان الأخرى التي تتوجد بها وبقوة. حيث أنها تعتبر أحد أشهر المتاجر والسلاسل التجارية المشهورة والتي تمتلك شعبية كبيرة نسبة لقوة وجودة منتجاتها العملاقة والرائعة. وفي هذا المقال ننفرد بعرض مجموعة من مختلف الأجهزة سواء أكانت إلكترونية أو كهربائية بخصومات ذهبية لا تفوتها.
أقوى عروض لولو هايبر على الأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة
تحتوي مجلة لولو هايبر على مجموعة مختلفة من الأجهزة الإلكترونية الرائعة والتي تتميز بجودة عالية كالهواتف الذكية وكذلك عيض أحدث إصدارات الأيفون بأسعار ذهبية أي مميزة.
- احصل على هاتف فيفو واي 55 الجوال مصنف من الجيل الخامس، يعمل بنظام تشغيل هو أندرويد 11.1، بشاشة مقاسها 6.58 بوصة. كما يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت رام، وداخلية بسعة 128 جيجا بايت. كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وثلاث كاميرا خلفية بدقة 2+2+50 ميجا بكسل. بسعر 1099 ريال سعودي.
- حصري ولأول مرة في متاجر لولو هايبر هاتف أوبو رينو 7 من الجيل الخامس، يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، ويحتوي على ذاكرة داخلية مساحتها 256 جيجا بايت، وعشوائية مساحتها 8 جيجا بايت رام. بالإضافة لثلاث كاميرات خلفية بدقة 2+8+64 ميجا بيكسل، وأخرى في الأمام بدقة 32 ميجا بيكسل. بسعر 1999 ريال سعودي.
- احصل على خصم 400 ريال على أبل أيفون 13 برو ماكس، يعمل بنظام تشغيل أي أو أس 15، وشاشة بمقاس 6.7 بوصة، ورام بسعة 6 جيجا بايت، وذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجا بايت. بسعر 4799 ريال بدلاً من 5199 ريال سعودي.
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