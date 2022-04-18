شوف خصومات اكسترا اليومية خصومات ليس لها مثيل كل يوم داخل اسواق اكسترا اكتشفها الآن

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خصومات اكسترا اليومية، شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تختص لبيع كافة الالكترونيات والكهربائيات التي تقوم الشركة بتوفيرها بسعر قليل يكون مناسب وملائم مع كل مواطن في المملكة العربية السعودية، حتى ينال ويحصل كل فرد بالمملكة على جميع الاحتياجات والمطالب التي يرغب بها سواء كانت من الأجهزة المنزلية والكهربائية وكذلك الأدوات المنزلية، حيث تعد شركة اكسترا من إحدى الشركات المساهمة التي تم دخولها للأسواق المركزية والمالية في السعودية.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات لن تتكرر اغتنم الفرصة وتسوق الآن
خصومات اكسترا اليومية
تكون شركة اكسترا من إحدى الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في عرض وتقديم أقوى وأكبر الخصومات معها أروع العروض المذهلة التي تعمل الشركة على توفيرها، وكذلك فإن شركة اكسترا تكون متميزة في أن تقدم وتعرض هذه العروض والخصومات بالسعر الذي يناسب ويلائم كل مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن هذه الشركة تكون من الشركات التي تكون متخصصة في بيع جميع الإلكترونيات والكهربائيات بالتجزئة.
عروض اكسترا السعودية
- عروض اكسترا اليوم سماعة الألعاب من النوع اكس بوكس باللون الأسود تكون بسعر 499 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الأسبوعية شاشة التليفزيون من النوع ال جي حجمها 75 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 4949 بدلًا من 9999 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الشهرية شاشة التليفزيون حجمها 75 بوصة من النوع سامسونج عالية الدقة تكون بسعر 5099 بدلًا من 8499 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا اليوم سعر شاشة التليفزيون حجمها 65 بوصة من النوع كلاس برو تدعم الأندرويد عالية الدقة تكون 2499 ريال سعودي.
عروض اكسترا الشهرية
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية سعر شاشة التليفزيون من النوع سامسونج حجمها 55 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 2999 بدلًا من 4499 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا الأسبوعية سعر شاشة التليفزيون من النوع إل جي حجمها 70 بوصة عالية الدقة سعرها يكون 4399 بدلًا من 7799 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الشهرية شاشة التليفزيون حجمها 32 بوصة تدعم الأندرويد فائقة الدقة سعرها يكون 1199 ريال سعودي.
خصومات اكسترا الأسبوعية
- تنزيلات اكسترا اليومية شاشة التليفزيون حجمها 60 بوصة من النوع سامسونج عالية الدقة تكون بسعر 3199 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا اليوم سلسة إكس من إكس بوكس 1 تيرا باللون الأسود تكون بسعر 2299 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا الشهرية اكس بوكس اي لايت للسلسلة الثانية مع أداة التحكم اللاسلكية باللون الأسود سعرها يكون 999 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الأسبوعية اكس بوكس وان هالو انفينت اكس بوكس اكس تكون بسعر 249 ريال سعودي.
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