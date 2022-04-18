آخر فرصة لدخول سحب مسابقة الحلم الجديد 500.000$ وربح منزل الأحلام

تستقبل مسابقة الحلم طلبات الاشتراك في السحب الجديد المقبل على جائزة النصف مليون دولار أمريكي، والتي تتعلق بسحب الأسرة في رمضان، فضلاً عن سحب الربع مليون الخاصة ببناء منزل الأحلام، مع استبعاد العاملين خلال فترة الحلم لدى المنظم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، من أجل ضمان توفير أكبر قدر من الشفافية في السحب العشوائي الذي يتم بنظام القرعة على الهواء مباشرةً، وسيتم السحب من بين المشاركين المستوفين لطلب الاشتراك بإحدى الطرق الأساسية، سواء من خلال التسجيل في خدمة الاشتراك للحلم بارسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم أو Join على الرقم المرادف لبلده، أو عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية.

تفعيل اشتراك مسابقة الحلم

ويتطلب من المشترك في مسابقة الحلم من ضرورة تفعيل اشتراكه، حتى يتم قبوله ضمن من سيشملهم السحب القادم، وللتفعيل لابد من الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك عبر رسالة نصية على رقم موبايل الذي أرسلت طلب الاشتراك من خلاله، وبالتالي ستصلك رسالة ترحيب تحتوي على تفاصيل الخدمة، يليها رسالة المحتوى التي ستصل للمشارك يوميًا والتي تحمل فرص للسحوبات، بالإضافة إلى الرابط الخاص بالمشارك للدخول لتطبيق الحلم، مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد من موافقتك على استقبال الرسائل القصيرة والعروض الإعلانية وأي حملات أخرى من المنظم على هاتفك المحمول.

تكلفة الاشتراك في المسابقة

ومازالت الفرصة قائمة أمام الجميع من أجل تفعيل الاشتراك في المسابقة ودخول السحوبات المقبلة، وبالنسبة لتكلفة المشاركة في المسابقة، فيتم احتساب أول يوم للمشترك مجانًا، ثم يتم احتساب التكلفة اليومية بدءًا من اليوم الثاني بسعر دقيقة المحمول الدولية من دولتك، أو ما يُعادل قيمته 1 دولار أمريكي، وفي حالة لم يتم خصم التكلفة اليومية بسبب عدم وجود رصيد كافي، فلن تصل رسالة المحتوى للمشترك، مع إمكانية التمتع بالاشتراك التلقائي في جميع السحوبات بشرط الإجابة بشكل صحيح على سؤال واحد على الأقل في هذا الحلم أو في السنوات الماضية.

مع العلم أيضًا أنه عند المشاركة بالمسابقة عبر تطبيق حلم للجوالات الذكية، سيحصل المستخدم على عدد من العملات الرقمية المجانية التى تُمكنه من المشاركة في لعبة التريفيا، وكل سؤال يكلف عدد من العملات الرقمية، مع تزويده بنقاط الخبرة في في خالة الإجابة الصحيحة على كل سؤال يصله، وبالتالي الحصول على الجواهر لشراء حزمات العملات الرقمية.