شوف عروض العثيم الأسبوعية تغنيك وتكثر مقاضيتك طوال شهر رمضان الكريم

شارك وأربح يومياً مع أسواق عبد الله العثيم على بطاقة أكتساب بمبلغ يصل إلى 500 ريال عند التسوق بجميع فروعها وتوفر لكم بالبريوش الأسبوعي جميع بعض مطتلباتكم ببطاقة أكتساب التي تحمل العديد من الخصوصيات، حيث تقدم عروض أخرى لنهاية الأسبوع.

عروض العثيم الأسبوعية تغنيك وتكثر مقاضيتك طوال شهر رمضان الكريم

وعروض الأثنين كيلو ليك وكيلو عليك، أعتاد الجميع التسوق خلال الأسبوع سواء كان العرض الأسبوعي أو منتصف الأسبوع أو نهاية الأسبوع، يتوافر العرض بجميع الفروع لمدة يوم واحد فقط أو حتي نفاذ الكمية، توفر أيضاً عروض أخري مميزة على الجوالات والإليكترونيات، يستمر العرض الأسبوعي لمدة سبعة أيام بجميع الفروع وحتى نفاذ الكمية.

عروض البقالة والسلع التمونية

يمكنكم شراء أرز الوليمة مزة بسمتي من ببطاقة أكتساب، وزن الكيس 10 كيلو ومتاح شراء 2 حبة لكل عميل، بسعر 58.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال.

علبة كريم كراميل بدون حلى متوفر 12 ظرف، سعر الرابطة 19.75 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

شوربة شوفان كويكر بوزن 500 جرام، متاح لعملاد أكتساب شراء ثلاث حبات فقط، سعر الحبة 5.95 ريال بدلاً من 10.50 ريال.

أستمتع بتذوق شاي ربيع المذاق الأصلي 100 كيس، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

دقيق كويتي 1 كيلو يمكنكم شراء 6 حبات لكل عميل، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 15.75 ريال.

علبة فول كاليفورنيا مقشور وزن الحبة 450 جرام، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 20.85 ريال.

عروض اللحوم الطازجة والبقالة التمونية من أسواق العثيم

لحم عجل بلدي بدون عظم، طازج بسعر الكيلو 54.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعظم طازج، سعر الكيلو 44.95 ريال.

لحم حاشي بدون عظم طازج، سعر الكيلو 41.95

لحم حاشي بالعظم طازج، سعر الكيلو 33.95 ريال.

جبن هالي براميل حليب أبقار، سعر الكيلو 19.95 ريال

طرشي ليمون شرائح سلطة محشي، سعر الكيلو 10.50 ريال.

زيتون أسود يوناني كالاماتا جامبو، سعر الكيلو 25.95 ريال.

مربي فراولة شهد، سعر الكيلو 16.95 ريال.

تمور فاخرة المدينة بأسعار رائعة من أسواق عبد الله العثيم