نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات وأسعار رمضانية تنافسية من موقع اكسترا extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات وأرخص الأسعار من موقع اكسترا اون لاين بمناسبة إقتراب شهر رمضان 2022 ومفجآت مذهلة مع تخفيضات اكسترا extra في السعودية، والتي تضم أقوى الخصومات على كل الأجهزة والإلكترونيات المنزلية والشخصية، وكافة المستلزمات والأدوات التي تحتاجها كل الأسر داخل المملكة.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات وأسعار رمضانية تنافسية من موقع اكسترا extra

تجدون معنا اليوم من اكسترا عروض رائعة على الجولات وملحقاتها وكل الالكترونيات المرئية والصوتية، مع أسعار رمضانية تنافسية على كل الأجهزة المنزلية التي تخص ربة المنزل في مطبخها، والتي تم طرحها بسعر مميز حتى 19 مارس 2022 من بين معروضات الكتالوج الجديد الذي تم إصداره مؤخرًا.

عروض اكسترا

مع تخفيضات اكسترا نجد منافسة كبيرة بينها وبين سائر اسعار متاجر السعودية الأخرى على تقديم السعر الأرخص لكل المنتجات، ومكن بين المعروضات نجد لديها كل إصدارات أجهزة الجوالات الحديثة، بجانب تخفيضات استثنائية على جوالات اكسترا ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max وأجهزة سامسونج جالاكسي samsung مع بعض جوالات تكنو من الفئة المتوسطة.

اكسترا extra

جوال تكنو سبارك 8 بي الجيل الرابع 4 جي، متاح بسعة داخلية 128 جيجابايت، يوجد باللون الفضي بسعر 649 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 32 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي ايه 03 كور samsung galaxy a03 core الجيل الرابع 4 جي، متاح بسعة داخلية 32 جيجابايت، يوجد باللون الأزرق بسعر 369 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 18 ريال سعودي.

عروض اكسترا للجوالات

تخفيض كبير على كل جوالات سامسونج جالكسي ايه 02 كور samsung galaxy a02 core core الداعم لكل شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، مصمم بشاشة بمقاس 6.5 بوصة متاح بسعة داخلية 32 جيجابايت، مع ذاكرة مؤقتة مخصصة لعمل الرام، يوجد بالمعارض باللون الأسود بسعر 425 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 21 ريال سعودي.

جوالات سامسونج جالكسي ايه 12 samsung galaxy a12 الداعم لكل شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، مصمم بشاشة بمقاس 6.5 بوصة متاح بسعة داخلية 64 جيجابايت، مع ذاكرة مؤقتة مخصصة لعمل الرام بمساحة 4 جيجابايت، يوجد بالمعارض باللون الأزرق بسعر 576 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي بخصم مبلغ 24 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 28 ريال سعودي.

extra

ملحقات الجوالات تعد أحد الإلكترونيات التي يعتمد عليها بشكل أساسي في إستخدام الجوال، ومن بينها أجهزة الشحن النقالة، ومخازن الطاقة، بجانب الأكسسوارات التي هي أحد سمات عصرنا الحالي، مثل السماعات، والساعات الذكية، والتي تقدم لكم أكسترا العديد من الأنواع الحديثة من ماركات هواوي huawei وشركة ابل الشهيرة، بجانب إصدارات شركات سوني وسامسونج وانكر.

موقع اكسترا

سماعة رأس لاسلكية من فيليبس philips عازلة للضوضاء، متاح منها اللون الأسود بسعر 399 ريال سعودي، بدل من 699 ريال سعودي، بخصم مبلغ 309 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط بقسط شهري قيمته 20 ريال سعودي.

اير جو سماعة أذن لاسلكية من جي لاب، متاح منها اللون الأسود بسعر 89 ريال سعودي، بدل من 178 ريال سعودي، بخصم مبلغ 89 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط بقسط شهري قيمته 5 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا

سماعة لاسلكية سوني سي 500، تعمل بتقنية البلوتوث، متاحة منها اللون الأسود بسعر 299 ريال سعودي، بدل من 399 ريال سعودي، بخصم مبلغ 100 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط بقسط شهري قيمته 15 ريال سعودي.

سوار لياقة باند 6 من شاومي مي xiaomi 1.53 بوصة، متاح منها اللون الأسود بسعر 99 ريال سعودي، بدل من 198 ريال سعودي، بخصم مبلغ 99 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط بقسط شهري قيمته 5 ريال سعودي.

اكسترا

أجهزة المطبخ الحديث قد شهدت تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، ومع إزدهار التكنولوجيا ظهرت أجهزة مستحدثة على عالمنا تقدم طفرة في عالم أجهزة الطبخ، مثل القلايات الهوائية التي أصبحنا نعتمد عليها كثيرًا في تحضير الوجبات الصحية قليلة الدهون، والتي تجدون منها ماركات متنوعة يمكن شرائها بخدمة تقسيط اكسترا التي تصل إلى 24 شهرًا.

اكسترا اون لاين

مقلاة بدون زيت من نينجا، بسعة 5.2 لتر، تعمل بقوة 1750 واط، بسعر 389 ريال سعودي بدل من 659 ريال سعودي، مع توفير مبلغ 270 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 19 ريال سعودي شهريًا.

قلاية هوائية من برنسيس بخاصية البخار، بسعة 5.5 لتر، تعمل بقوة 1700 واط، متاحة باللون الأسود بسعر 429 ريال سعودي بدل من 699 ريال سعودي، مع توفير مبلغ 270 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 19 ريال سعودي شهريًا.

خصومات إكستر ا الجديدة سردناها اليوم بتفاصيل الأسعار والمواصفات والتقسيط الشهري، وقد حصرنا اليوم كل تخفيضات اكسترا جوالات وأجهزة المطبخ والإلكترونيات بأجدد الأسعار الرمضانية التي تم تحديثها مؤخرًا، على أن نمدكم بالمزيد من مقالات الأسعار من خلال متابعتكم لموقعنا.