نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات غير مسبوقة على الجوالات والأجهزة المنزلية ضمن عروض رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده 60% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية شهر رمضان 2022، يتوفر ضمن مجموعة تخفيضات الهواتف هاتف لينوفو K14 بلس يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل والكاميرا الخفية 2 + 2 ميجا بكسل والسعر 529 ريال، يتوفر هاتف نوكيا C1 بلس يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 16 جيجا بايت و2 جيجا رام، كاميرا أمامية وكاميرا خلفية 5 ميجا بكسل، وبلغ سعره 269 ريال بدلا من 319 ريال في خصم يصل إلى 16% ضمن عروض بنده حتى نهاية رمضان.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

تتوفر قلاية بدون زيت كولين سعة 4.5 لتر بسعر 199 ريال بدلا من 495 ريال خصم 53% ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده قلاية بدون زيت سنكور سعة 6 لتر بسعر 279 ريال بدلا من 669 ريال خصم 60%، تتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 قلاية بدون زيت تيفال سعة 4.2 لتر بسعر 259 ريال بدلا من 599 ريال خصم 57%.

يتوفر عرض حصري للأعضاء على محضرة القهوة لون اسود اريتي بسعر 199 ريال بدلا من 479 ريال خصم 60% ضمن عروض شهر رمضان الكريم نصف الثمن، يتوفر ضمن عرض حصري للأعضاء ضمن تخفيضات هايبر بنده على جميع الأجهزة الكهربائية فرامة مولنيكس 2000 وات بسعر 299 ريال بدلا من 699 ريال خصم 58%، طقم ملاعق عشاء لامبارت 6 قطع بسعر 15 ريال بدلا من 21 ريال خصم 29%.

خصومات رمضان بنده السعودية

يتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 طقم صينية مدورة غير لاصقة للفرن مستر كوك بثلاث أحجام مختلفة 22 + 26 + 30 سم بسعر 69 ريال بدلا من 88 ريال خصم 22%، يتوفر هاتف نوكيا G10 تدعم شبكة الجيل الرابع سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده والذي يتميز بكاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و الكاميرا الخفية ثلاثية 2 + 2 + 13 ميجا بكسيل بسعر 499 ريال بدلا من 533 ريال خصم 7%.

عروض الجوالات هايبر بنده

يتوفر عرض خاص ضمن عروض الهواتف هايبر بنده على هاتف نوكيا C30 يدعم شبكة الجيل الرابع، الهاتف سعة 64 جيجا بايت و3 جيجا رام، الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل والخلفية 2 + 13 ميجا بكسل وبلغ سعره 489 ريال، يتوفر هاتف شاومي ريد مي 9A تدعم شبكة الجيل الرابع سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام، الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل والخلفية 13 ميجا بكسل، وبلغ سعره 369 ريال بدلا من 419 ريال بخصم 12% ضمن عروض شهر رمضان الكريم هايبر بنده.