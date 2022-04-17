شوف عروض حصرية أسبوعية من أسواق الدانوب بأقوي الخصومات وبأقل الأسعار

تتجدد عروض الأسبوع من أسواق الدانواب بفرعي الرياض والخرج، حيث تتميز بعروضها غير لشهر الخير، وتقدم عروض برنامج الولاء بعروض حصرية لأعضائها وبعض العروض بنصف الثمن لهم وقطعة + الأخري مجاناً على المياة الغازية، والمعلبات، منتجات البقالة والسلع التمونية، كما توفر عروض ال 4 أيام على الخضروات والفاكهة الطازجة.

عروض حصرية من أسواق الدانوب بأقوي الخصومات وأقل الأسعار

كما تقدم لعملائها أقوي التخفيضات على اللحوم الطازجة التي تترواح بين 12%، 15%، 18%، 26%، 28%، كما تقدم خصومات أيضاً على عروض الأسماك، وتوفر لكم التوابل والمكسرات بأقل الأسعار التي ترضي الجميع، سارعوا بالتسوق بأقرب فرع لديكم وأستمتعوا بعروض المجلة الأسبوعية، يستمر العرض لمدة أسبوع كامل وحتى نفاذ الكمية.

عروض جبارة على السلع التموينية والغذائية

كريم كراميل جرنيز، 12 حبة × 70 جرام، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال متاح شراء 3 حبة فقط.

جبن شيدر كرافت 3 حبات + 3 مجاناً، 100 جرام للحبة، بسعر 23.95 ريال بدلاً من 48.00 ريال، متاح شراد عرضين فقط لكل عميل.

زجاجة زيت زيتون بكر ممتاز عافية، 2 لتر بسعر 39.95 ريال بدلاً من 65.00 ريال، متاح شراء 3 عروض فقط.

كنافة قشطة بالموز، سعر الكيلو 49.95 ريال بدلاً من 79.00 ريال.

هيل أمريكي وسط، سعر الكيلو 98.95 ريال بدلاً من 180.00 ريال.

حليب مكثف محلي من نسلته، 3 قطع بخصم 10%، متاح شراء 3 حبات فقط، بسعر 16.95 ريال بدلاً من 29.25 ريال.

شرائح لحم بقرى برازيلي، سعر الكيلو 34.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

عروض البقالة من أسواق الدانواب

معجون طماطم ندى 2 حبة + 1 مجاناً، بسعر 24.95 ريال بدلاً من 27.50 ريال.

مرقة دجاج ماجي 24 قطعة 2 + 1 مجاناً، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 63.00 ريال.

شاي أنجليزي أحمد متنوع 1 + 1 مجاناً، 100 كيس، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 42.50 ريال.

بنصف الثمن برجر السنبلة سعر الحبة 19.75 ريال بدلاً من 39.75 ريال.

عرض ال 4 أيام من الدانوب عل الخضار والفواكه

كيلو كوسا بسعر 3.95 ريال.

كيلو خيار طازج بسعر 3.95 ريال.

كوب طماطم شيري بسعر 8.95 ريال.

كيس ليمون صغير بسعر 3.95 ريال.

كيلو بصل أحمر بسعر 1.95 ريال.

كيلو زنجبيل بسعر 5.95 ريال.

كيلو جزر بسعر 3.95 ريال.

كيلو ثوم فرط بسعر 7.95 ريال.

مانجو تيمور سعر الكيلو 12.95 ريال.

عروض حصرية للأعضاء