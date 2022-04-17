نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات 50% اكسترا الكبرى تخفيضات حتى نهاية رمضان على الأجهزة الكهربائية و الشاشات في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تختص في بيع كل الإلكترونيات والكهربائيات التي تستطيع شركة اكسترا توفيرها بالسعر المناسب والمتوافق مع كل فرد مقيم داخل المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على كافة مطالبه واحتياجاته من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك المنزلية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعد شركة مساهمة استطاعت دخول الأسواق المالية والمركزية في المملكة العربية السعودية.
عروض تصل إلى 50% على الأجهزة الكهربائية والجوالات في اكسترا السعودية extra
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في القيام بعرض ومنح أقوى الخصومات الكبيرة معها العروض الرائعة والمذهلة التي توفرها شركة اكسترا وتتميز بها.
وأيضًا فإن الشركة قد قدمت ومنحت هذه العروض والخصومات الكبيرة بالسعر الذي يتناسب مع كل فرد في المملكة، حيث أن شركة اكسترا تكون من الشركات التي تختص لبيع كافة الإلكترونيات والكهربائيات من خلال التجزئة، بالإضافة لذلك الأدوات والأجهزة المنزلية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على شاشة التليفزيون حجمها 85 بوصة من النوع سامسونج عالية الدقة تكون بسعر 9499 بدلًا من 17999 ريال سعودي.
- شاشة التليفيزيون من النوع سوني حجمها 85 بوصة تدعم الأندرويد عالية الدقة تكون بسعر 8999 بدلًا من 17999 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع كلاس برو حجم 75 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 3499 بدلًا من 6599 ريال سعودي.
- تليفزيون من النوع إل جي حجمها 75 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 4999 بدلًا من 9999 ريال سعودي.
- طقم شنط السفر المكون من 3 قطع من النوع ترافل بلس مقاس 30 أو 26 أو 20 باللون الازرق تكون بسعر 549 بدلًا من 989 ريال سعودي.
- القلم النحيف من النوع مايكروسوفت سيرفس باللون الأسود يكون بسعر 415 بدلًا من 489 ريال سعودي.
- صانعة الإسبريسو من النوع كلاس برو حجم 2.7 لتر 20 بار تكون بسعر 1499 بدلًا من 2199 ريال سعودي.
- ماكينة عمل القهوة من النوع برنسيس 900 واط حجم 1.5 لتر تكون بسعر 475 بدلًا من 699 ريال سعودي.
- جهاز تحضير القهوة من النوع براون بيور ايز 1000 واط يكون سعرها 189 بدلًا من 289 ريال سعودي.
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