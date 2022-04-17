نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير بالسعودية وخصومات تصل إلى 50% على الأجهزة الإلكترونية في المقال التالي
تكون مكتبة جرير من ضمن المكاتب التي تقم وتعرض الخصومات الكبيرة والقوية معها العروض المذهلة والرائعة للغاية، حيث أن هذه المكتبة تعد من المكاتب المتخصصة لبيع كافة المستلزمات والمنتجات التي يرغب بها ويحتاج لها كل فرد مقيم بالمملكة العربية السعودية، كما أن مكتبة جرير قد استطاعت أن تعرض وتقدم هذه العروض والخصومات بالسعر القليل الذي يناسب كل فرد بالسعودية.
تنزلات جرير jarir عروض كبري تصل إلى 40% من مكتبات جرير أون لاين jarirbookstore
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من المكاتب الشهيرة والكبيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية في الأسواق المالية والمركزية، كما أن المكتبة استطاعت أن توفر وتمنح كافة متطلبات واحتياجات كل فرد مقيم بالمملكة العربية السعودية، وكذلك يتوافر ويتواجد في تلك المكتبة كل المستلزمات والمنتجات التي يحتاج لها طلبة المدارس مع المستلزمات التي تحتاج لها المكاتب، وكذلك يتواجد بالمكتبة كل الألعاب التي يطلبها الأطفال المتواجدين في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على بادجر جرة فارغة مع الغطاء التي تخص لوازم رشاش التلوين المتوافق مع جهاز ضغط الهواء يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- الورق اللاصق بالكامل للملاحظات من النوع روكو حجم 1.5 * 2 بوصة عدد 300 ورقة باللون الأصفر يكون بسعر 12 ريال سعودي.
- إبرة السائل من اي تي اي التي تخص أجزاء رشاش التلوين AB مع رشاش التلوين 199 بدلًا من 28.48 ريال سعودي.
- ورق الملاحظات اللاصق من النوع روكو بريد باريس عدد 300 ورقة بالعديد من الألوان سعره يكون 35 ريال سعودي.
- طلاء الإكريليك من النوع بادجر مودلفلكس مع العديد من الألوان سعره يكون 109 ريال سعودي.
- الورق اللاصق للملاحظات من ثري ام 653 ات بوست المستطيل عدد 1200 ورقة باللون الأصفر يكون بسعر 30 ريال سعودي.
- صندوق الأرشيف الكرتوني من الماركة الغير محددة باللون الأبيض والبني حجم 32 * 25 * 40 بوصة يكون بسعر 25 ريال سعودي.
- ملف يتمدد مع الجيوب من النوع داتا بانك باللون الرمادي يكون بسعر 25 ريال سعودي.
- الملف الذي يتمدد مع تقنية الملف المزدوج باللون الأخضر من الماركة الغير محددة يكون بسعر 2 ريال سعودي.
- حافظة الأوراق للمجلدات من النوع روكو A4 باللون الأبيض يكون بسعر 3 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض مكتبة جرير بالسعودية وخصومات تصل إلى 50% على الأجهزة الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.