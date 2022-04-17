شوف أقوى عروض ساكو الرمضانية وتخفيضات قوية تصل 40% للأجهزة والأدوات المنزلية

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عروض ساكو الرمضانية تقدم أقوى العروض والتخفيضات على مجموعة هائلة من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، بمناسبة عروض وتخفيضات شهر رمضان المبارك وخصومات تصل 40% على المنتجات المتنوعة، مع توفير خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل على عروض رمضان مع إمكانية الشراء أون لاين والاحتفاظ بحق الاستلام من احد معارض شركة ساكو للبيع بالتجزئة والتسويق والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، كما يمكنكم التوجه مباشرة إلى احد المعارض الأقرب إليكم والتعرف على جميع العروض المتاحة واختيار الأنسب والأوفر إليك، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة واليكم اهم وافضل العروض. أقوى عروض ساكو الرمضانية على الأدوات المنزلية: عرض صانعة قهوة تركية قوة 710 وات ، 220 فولت من أوكا بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1,199 ريال.

ممسحة أرضية بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 129.75 ريال.

آلة خياطة 6 غرز ستارت بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال.

عصارة 1.2 لتر سرعتان بقوة 600 واط بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 399.75 ريال.

صانعة ثلج قوة 150 واط و 220 ف5ولت بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 1,025 ريال. جهاز تحضير الوافل والخبز الفرنسي بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 179.75 ريال.

قدر ضغط سعة 8 لتر من تيفال بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 749 ريال.

صينية بانكيك نورديكوير بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 149.75 ريال.

صينية تحضير طبق الابلسكيفر الدينمركي بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 157.75 ريال. دلو مع عصارة متوفرة باللون الأصفر بسعر 239 ريال سعودي بدلاً من 319.75 ريال.

مثقاب مطرقة 13 ملم قوة 650 واط مزود ب 50 رؤوس بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 269.75 ريال.

طقم تقديم مكون من 16 قطعة متوفر باللون الأصفر بسعر 109.75 ريال.

عرض قوي على جهاز تحضير القهوة 4 أكواب صمام ضد التقطير بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 239.75 ريال.

مكنسة كهربائية بدون كيس سعة 2.5 لتر قوة 2200 واط بسعر 559 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية المنزلية المتعددة: خلاط يدوي سعة 500 مل بقوة 600 واط من الفلاذ بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 229.75 ريال.

صانعة بيتزا بقوة 1200 واط غير لاصقة بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 279.75 ريال.

قلاية عميقة بقوة 1960 واط سعة 3.5 لتر قابلة للضبط بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 259.75 ريال. عرض مكواة بخار قوة 3000 واط أبتيمال تيمب بسعر 439 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال.

غلاية سعة 1.7 لتر بقوة 2200 واط من المعدن مقدمة من فيليبس بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 159.75 ريال.

مكواة بخارية قوة 2000 واط بقاعدة غير لاصقة بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 131.25 ريال.

قلاية هوائية سعة 1.4 كيلو جرام بقوة 2200 واط رقمية من توربو بسعر 899 ريال سعودي بدلاً من 1,299 ريال عمر شويل - جدة أقوى عروض ساكو الرمضانية وتخفيضات قوية تصل 40% للأجهزة والأدوات المنزلية - ثقفني

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