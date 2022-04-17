نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل إلي 60% حتى نهاية الاسبوع تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يعد من أكبر الأسواق القوية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يكون متواجد ومتوفر به كل السلع والمستلزمات الغذائية والغير غذائية من منتجات ومتطلبات يريدها ويحتاجها كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الهايبر قد استطاع أن يمنح ويعطي الكثير من الأصناف التي تكون بالجودة العالية والرائعة، وأيضًا قام السوق بعرض ومنح هذه الخصومات والعروض بسعر يتوافق مع كل شخص في السعودية.
عروض بنده الأسبوعية اقوى العروض والخصومات التى تصل لـ 50% بجميع الفروع
عروض بنده الأسبوعية
شركة بنده تكون من إحدى الشركات الحريصة في عرض ومنح أكبر العروض الرائعة التي تصاحبها الخصومات القوية والمذهلة للغاية، فمن الممكن أن يتم العرض والمنح لهذه العروض والخصومات سواء كانت بالشكل اليومي أو الأسبوعي، كما أن تلك الشركة تكون من ضمن الشركات التي نالت وحصلت على العديد من التوزيعات الرئيسية التي وصلت لأربعة في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة بنده لديها ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية.
عروض بنده السعودية
- خصومات بنده الشهرية 1 لتر من منعم الأقمشة نوعه داوني المركز يكون بسعر 14.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم 5 + 1 رول من مناديل النشاف نوعها سانيتا كلوب 40 منديل تكون بسعر 7.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية سعر الكيلو جرام من مكعبات اللحم البرازيلية البقرية تكون 27.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
خصومات بنده الأسبوعية
- تنزيلات بنده الشهرية مفروم العجل المحلي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 47.95 بدلًا من 63.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية قطع العجل مع العظام مقدار كيلو جرام يكون بسعر 39.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية 3 * 700 جرام من طبق الدجاج نوعه التنمية يكون بسعر 34.95 بدلًا من 40.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم سمك البلطي البحري 300 أو 400 يكون بسعر 19.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
تخفيضات بنده الشهرية
- تنزيلات بنده الأسبوعية سعر الكيلو جرام من الجبن القريش نوعها جرين لاند يكون 22.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم سعر العلبة من الجبن الحلوم القبرصي تكون 16.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليومية 225 جرام من البراونيز كلاسيك يكون بسعر 34.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
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