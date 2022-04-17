شوف عروض بنده الأسبوعية اقوى العروض التى تصل إلي 50% تسوق الآنواغتنم الفرصة

عروض بنده الأسبوعية، يكون هايبر بنده من أكبر الأسواق القوية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يتوافر ويتواجد فيه كل المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية على كل المنتجات والسلع التي يريدها ويحتاجها كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الخصومات والعروض التي تقدم من قبل سوق بنده تكون بالجودة القوية والرائعة في المملكة العربية السعودية، وكذلك فهو يمنح هذه الخصومات والعروض بالسعر الذي يتناسب ويتوافق مع كل شخص داخل المملكة.

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عروض بنده الأسبوعية

شركة بنده تكون من ضمن الشركات الحريصة في تقديم أكبر العروض الرائعة التي تكون مصاحبة للخصومات القوية والمذهلة للغاية، فمن الممكن أن يتم التقديم والعرض لهذه العروض والخصومات سواء كانت أسبوعية أو يومية، كما أن الشركة استطاعت أن تحصل وتستحوذ على الكثير من التوزيعات الأساسية التي تم وصولها إلى أربعة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن شركة بنده أيضًا لديها ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية مقدار كيلو جرام من السمك البوري يكون بسعر 17.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم جوز الهند المطحون مقدار كيلو جرام يكون بسعر 17.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية الحب الأبيض الناعم مقدار كيلو جرام يكون بسعر 6.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

خصومات بنده الأسبوعية عجينة الجلاش الفاخرة من النوع السنبلة مقدار 500 جرام عدد اثنان قطعة تكون بسعر 9.95 بدلًا من 21.90 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية الحليب المجفف كامل الدسم من النوع الطائي مقدار 1800 جرام يكون بسعر 54.95 بدلًا من 69.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 6 * 50 مل من الآيس كريم نوعه لندن ديري تكون بسعر 20.95 بدلًا من 28.50 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 400 جرام من الدجاج المفروم نوعه غولدن فيلدز تكون بسعر 9.95 بدلًا من 11.80 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية