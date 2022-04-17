نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم الاثنين 18 أبريل 2022 مهرجان الفواكه والخضار الطازجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم الاثنين حيث تعد من العروض المميزة للغايه التي تقدمها اسوق ومتاجر عبد لله العثيم في كل يوم من كل أسبوع لعملائها كي يستفيدوا من المنتجات الغذائيه ومع ثالث أيام الشهر الفضيل عروض العثيم الاثنين تحتوي علي كافه المواد الغذائية من فواكه وخضروات واسماك ولحوم وجميع أنواع المعلبات الغذائية كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية الهامة والتي لا غني عنها في اي منزل حيث تقدم كل ذالك بخصم يصل إلى 50%

تخفيضات عروض العثيم الاثنين

تحتوي عروض العثيم في يوم الاثنين علي جميع الأجهزة التي تحتاج إليها جميع النساء في المنزل لذالك يسعوا دائما لمعرفه اجدد عروض العثيم الاثنين للاستفادة من الخصومات التي لا تقبل المنافسة دائما علي جميع المشتريات التي تحتوي عليها حيث تقدما بنصف الثمن بمناسبه شهر الخير كما تحتوي أيضا علي جميع الفواكه الطازجة والخضروات في مهرجان الطازج الذي يقدم في كل يوم اثنين من كل اسبوع لجميع المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية.

مجله عروض العثيم الاثنين 18 أبريل

تعد عروض العثيم من العروض المميزه للغايه حيث تقدم لعملائها عروض أسبوعية ويوميه في كافه متاجرها وأسواقها حيث تحتوي مجله عروض العثيم علي كافه السلع الرمضانيه بخصومات لم تسبق حيث يمكن لكم الاستفاده من هذا العرض من خلال الذهاب لاقرب متجر او سوبر ماركت مع العائله والاستمتاع برحله التسوق او يمكن ايضا الطلب اونلاين من خلال الجوال وسيصلك ما تريده في فتره قليله.

تشمل عروض العثيم اليوم 4 أبريل جميع أنواع الخضروات حيث تحتوي علي الباذنجان الرومي والطماطم والكوسه الخضراء بسعر 2.95 ريال سعودي وأيضا العدس والبصل والخيار والحلويات الشرقية بجميع أنواعها.

تتضم عروض العثيم الاثنين جميع الأجهزة المنزلية حيث تحتوي علي ميكرويف كليك أون وخلاط وتس كهربائي أيضا وجميع أنواع اللحم البدي الطازج حيث تقدم لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 47.95 ريال سعودي وأيضا لحم شاه نعيمي بالعظم وصدور دجاج التنمية وجبن المراعي وقهوة عربي والعدس الأحمر وهيل زدني وكافه أنواع البقوليات والمكسرات تجدونها في هذا العرض الذي يستمر حتي يوم الثلاثاء فقط.

تتضم عروض العثيم الاثنين كافه أنواع الألبان الطبيعية كامله الدسم وأيضا خاليه الدسم وجميع مشتقات الألبان من جبن وقشطه حيث تتيح الجبن الرومي المصري وأيضا جبن هنغاري وجبن فيتا بسعر 18.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي أيضا علي لبنه فيرست المراعي والمربي والحلاوة الطحينية والزيتون الأسود والعديد من المواد الغذائية الأخري التي سوف تجدونها مرفقه بالصور الخاصة بالعرض الذي قدمناه في هذا المقال.

كانت هذه عروض العثيم الطازج التي قد قدمناها لحضراتكم من خلال هذا المقال والذي قد قدمنا لكم فيه مجله العروض التي تحتوي علي كافه المنتجات التي عليها أقبال في شهر رمضان المبارك حيث تقدمها بخصومات لا تقبل المنافسة حيث تعد أسواق العثيم من افضل مقدمي العروض في جميع مدن المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة حيث تقدم كافه أنواع المتطلبات بخصم كبير كي يمكن للجميع من الاستفادة بهذا العرض.