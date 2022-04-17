نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض وتخفيضات مكتبة جرير على الجوالات وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها في المقال التالي
أفضل عروض وتخفيضات مكتبات جرير السعودية، عروض وتخفيضات jarir bookstore مكتبة جرير خلال رمضان من كل عام عروض مميزة للغاية وعروض هذا العام مختلفة وبها مفاجآت وتخفيضات تنافس الجميع، ويرغب في الاطلاع عليها مجموعة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وموضع هذا اليوم سوف يكون عن أفضل عروض مكتبات جرير السعودية خلال شهر أبريل 2022 وذلك لأن عدد كبير من المقيمين في السعودية يبحثون عن العروض الخاص بجرير هذا العام.
أفضل عروض مكتبات جرير السعودية لشهر رمضان المبارك.. التنزيلات والتخفيضات ما زالت مستمرة على الاليكترونيات
مكتبة جرير اون لاين
يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من المكتبات المتخصصة في بيع الأدوات والمستلزمات المدرسية وأيضًا الأجهزة الإلكترونية المختلفة وملحقاتها، ولكن أهم وأفضل وأحسن هذه المكتبات هي مجموعة مكتبات جرير للإلكترونيات والأدوات المدرسية، وتوجد مكتبات جرير في جميع مدن المملكة العربية السعودية ولكن الفرع الرئيسي منها يوجد داخل مدينة الرياض.
أفضل عروض جرير اليوم بالسعودية لشهر أبريل
تقدم مكتبات جرير السعودية مجموعة كبيرة من العروض بشكل أسبوعي وتقدم هذا الأسبوع عروض تتمثل في الآتي:
- بطاقة خصم جرير لينوفو ليجن سماعة رأس للألعاب سلكية ومنفذ يو إس بي بسعر 199 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير آبل آيفون 13 ميني سعة 128 جيجا بايت بسعر 3599 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي هواوي ميت باد برو 12.6 سعة 256 جيجا بايت بسعر 2999 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات جوال هونور سعة 256 جيجابايت بسعر 2099 ريال سعودي.
- لابتوب جرير لينوفو تاب إم 7 سعة 32 جيجا بايت بسعر 399 ريال سعودي.
- كود خصم جرير استرو إي 40 سلكي بسعر 879 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير جي بي إل لايف سماعة رأس للألعاب بلوتوث بسعر 715 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير لينوفو كى 12 سعة 64 جيجا بايت بسعر 439 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات فيفو واي 12 سعة 32 جيجا بايت بسعر 479 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير جي بي إل تون سماعة رأس بلوتوث بسعر 449 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير سامسونج جالكسي إس 21 سعة 256 جيجا بايت بسعر 3299 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هايبر إكس كلاود فلافيت سماعة رأس للألعاب بسعر 639 ريال سعودي.
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