نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أهم عروض العثيم لشهر رمضان في استقبال العشر الأواخر في المقال التالي
أهم عروض العثيم لشهر رمضان الكريم وشهر أبريل 2022، أسواق عبدالله العثيم من المولات التجارية المشهورة جدًا في المملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي، ويوجد داخل هذه المولات أو الأسواق كافة المنتجات التي تحتاج إليها جميع المنازل، وتتمثل هذه المنتجات في الأجهزة والإلكترونيات وأيضًا المواد والأدوات الغذائية بالإضافة إلى المنظفات ومستحضرات التجميل، وعدد كبير من المقيمين في السعودية يسألون عن العروض التي سيقدمها أسواق عبد الله العثيم السعودي لشهر رمضان، وهذا هو الموضوع الذي سنتحدث فيه اليوم.
عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين.. تنزيلات رمضان العملاقة مستمرة للأسبوع الثاني
أسواق عبدالله علي العثيم السعودي
أسواق العثيم السعودي مول من المولات التجارية الموجودة في المملكة العربية السعودية والذي يحتوي على مجموعة كبيرة من المنتجات وبأسعار خيالية منافسة للجميع، ومعروف عن أسواق العثيم أنهم يقدمون مجموعة من العروض والتخفيضات في المناسبات وخاصًة عروض شهر الصيام تكون مميزة للغاية، وينتظر هذه العروض كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية.
أهم عروض العثيم الاسبوعية لشهر رمضان الكريم خلال شهر أبريل 2022
يقدم سواق عبد الله علي العثيم السعودي مجموعة من العروض بشكل أسبوعي تقريبًا وإليكم عروض هذا الأسبوع فيما يلي:
- عروض العثيم اليوم الاثنين برجر بقري سعر الحبة 27.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم أفخاد دجاج غليظة سعر الحبة 10.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية أجنحة دجاج بسعر 10.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم بطاطس مقلية بسعر 8.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين خضار مشكل مع ذرة سعر الحبة 5.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بازلاء خضراء بسعر 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم فاصوليا خضراء مقطعة بسعر 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم دجاج بروستد كلاسيك شرائح بسعر 25.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب شاي ليبتون فله بسعر 29.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بروك بوند شاي أكياس بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده عجينة وليمة الرقائق الهشة بسعر 3.50 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم قطع دجاج السنبلة بسعر 11.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه فطيرة الوليمة سادة مجمدة بسعر 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم ليبتون شاي أخضر بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم أكياس شاي ليبتون بسعر 24.95 ريال سعودي.
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