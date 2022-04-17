شوف عروض ستيك هاوس رمضان 2022 بالأسعار وطرق التواصل مع المطعم

عروض ستيك هاوس رمضان 2022 بالأسعار سنقدمها لكم في هذا المقال، إذ بدأ مطعم ستيك هاوس في إعلان العروض المختلفة المميزة على كافة منتجاته التي يقدمها من بداية شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال صفحاته الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وسنوضح لكم في الأسطر القادمة أهم العروض التي يقدمها المطعم.

عروض ستيك هاوس رمضان 2022 بالأسعار

منذ بداية شهر رمضان الكريم بادر مطعم ستيك هاوس بالإعلان عن عروض على منتجاته بشكل يومي خلال شهر رمضان وقد حرص المطعم على أن يُقدم خدماته وعروضه على وجبات السحور والإفطار بأسعار تناسب كافة الفئات، آخذًا في الاعتبار الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلد، ويُذكر أن هذا المطعم كان من أوائل المطاعم التي بادرت بهذه المبادرة، وفيما يلي سنقدم لكم أهم العروض:

عرض إفطار 89 ريال: يبدأ العرض مع بدأ الإفطار وينتهي الساعة الثامنة مساءً وهو عبارة عن اختيار اي طبق رئيسي من المنيو على أن يتم حسابه فقط بمبلغ 9 ريال.

عرض وليمة رمضان1: فقط بمبلغ 299 ريال يمكن لأسرة مكونة من 5 أفراد الاستمتاع بالعرض وهو عبارة عن 3 وجبات لحم و2 طبق من السلطة و5 أطباق من الشوربة.

عرض وليمة رمضان 2: فقط بمبلغ 249 ريال يمكن لأي أسرة مكونة من 5 أفراد الاستمتاع به وهو عبارة أطباق دجاج مقلية مع 2 طبق سلطة و5 أطباق من الشوربة، ولكن العرض متوفر ديلفري فقط.

عرض وليمة رمضان 3: هذا العرض متاح للعائلات أو المجموعات الكبيرة وهو عبارة عن 3 أطباق من لحم ستيك، ومعه 2 أطباق من السلطة و4 أطباق من الشوربة، وتمر ويبلغ سعر العرض فقط 299 ريال، ويتم الاستفادة منه عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فقط.

طرق التواصل مع مطعم ستيك هاوس

لدى مطعم ستيك هاوس الكثير من الأفرع داخل المملكة العربية السعودية ويقوم المطعم بتقديم الأكلات السريعة وهو من أكثر المطاعم شهرة ونجاح في السعودية، ويمكنكم التواصل مع المطعم من خلال ما يلي: