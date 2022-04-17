شوف خصومات كبري تصل إلى 20 % بالفيزا من Saco على المسابح والألعاب

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يأتي الصيف ويعشق الجميع الذهاب للصيف سواء كان البحر أو حمامات السباحة، وخاصاً الأطفال يعشقون المكوث لفترات طويلة للعب واللهو تقدم شركة ساكو Saco لعملائها عروض مميزة على المسابح المتنقلة بأطوال وأحجام وأشكال مختلفة وألعاب الأطفال الخارجية، لجميع أعمارهم بصاميم رائعة بخصومات بالفيزا تصل إلى 20% عند الشراء، وتقدم أيضاً عروض أخري لبرك السباحة، ومازالت عروض رمضان مستمرة بخصوماتها الجبارة التي تصل إلى 40%. خصومات كبري تصل إلى 20 % بالفيزا من Saco على المسابح وألعاب الأطفال طقم بركة سباحة على شكل دائري، مصنع من مادة الفينيل، بهيكل معدني، سعة خزان المياه 19156 لتر، قطر المسبح 488 سم، مساحة المسبح 4.88 متر × 1.22متر ألوان متعددة وتتميز سهلة التنظيف التضخم والانكماش السريع تخزين مضغوط، تحفظ بأى مكان بالمنزل، سعر القطعة 4799.00 ريال، يقسط على 3 دفعات بقيمة 1,599.66 ريال بدون فوائد مع تمارا.

طقم سباحة على شكل بيضاوي، مصنع من فينيل، سعة خزان المياه 18202 لتر، سعر 4799.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 1,599.66 ريال بدون فوائد مع تمارا.

طقم مسبح بيضاوي بإطار بريزم من أنتكس، متوفر بلون رمادي، مصنع من PVC / إطار معدني، سعة خزان المياه 13.4 لتر، شكل المسبح بيضاوي، بسعر 4599.00 ريال ويقسط على 3 دفعات بقيمة 1,533.00 ريال بدون فوائد مع تمارا. ألعاب أطفال نطاط الألعاب النارية مع الانزلاق، مزود بمنفاخ هواء كهربائي ذو تدفق مستمر، مواد مقاومة للثقب للأستخدامات الشاقة مع غرز مزدوجة إلى رباعية، الوسائد المنتفخة الكبيرة بجدران حماية صافية بالكامل للسلامة، عمر اللعبة 6 سنوات فأكثر، مصنع من المطاط، أقصى وزن 90 كيلو، الحد الأقصى للاعبين 2 الوزن 45 كيلو لكل طفل، قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 366.33 ريال بدون فوائد مع تمارا.

قارب لعدد 5 افراد ومجداف ومضخة هواء، لمصمم لقضاء يوم على البحيرة ، سواء كنت تقوم بصيد الأسماك أو التخييم أو مجرد رحلة بحرية، زوجان من أقفال المجذاف الملحمة، مصنوع من مادة فينيل متينة، مقعدين فسيحين قابلان للنفخ مع مسند ظهر، بسعر 1099.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 366.33 ريال بدون فوائد مع تمارا.

نطاطية ترامبولين، لا تستخدمها فقط للتسلية في اللعب بالخارج ، ولكنها ستساعدك أيضًا في الحصول على لياقتك. معها تحرق السعرات الحرارية بسرعة، يستخدمها الأطفال فوق + 3 سنوات، حجم النطاطة 396 سم، مصنوعة من فولاذ+ EP + كلوريد متعدد الفينيل صناعة الصين، بسعر 1000 ريال، تقسط على 3 دفعات بقيمة 333.33 ريال بدون فوائد مع تمارا. عمر شويل - جدة خصومات كبري تصل إلى 20 % بالفيزا من Saco على المسابح والألعاب - ثقفني

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