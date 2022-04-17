شوف إكسترا بالسعودية تخصص خصومات على جميع الأجهزة الكهربائية

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تعلن شركة إكسترا عن مد عروضها وخصوماتها حتى يوم العشرون من أبريل 2022 وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وتقدم أفضل العروض على أجهزة المطبخ والشاشات وملحقاتها والجوالات وملحقاتها مع إكسترا متعة التسوق وكل شئ إكسترا. عروض شركة إكسترا على الجوالات: جوال سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5G بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام يأتي بحجم شاشة 6.7 متوفر باللون الفضي بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5G بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام يأتي بحجم شاشة 6.5 متوفر باللون الأبيض بسعر 1449 ريال سعودي بدلا من 1649 ريال سعودي.

جوال هونر 50 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5G يأتي بحجم شاشة 6.57 متوفر باللون الأسود بسعر 1499 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.

متاح جوال شاومي ريدمي نوت 10 أس بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام متوفر باللون الرمادي بسعر 899 ريال سعودي بدلا من 949 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على الشاشات: شاشة شارب تلفزيون بحجم 50 بوصة ذكي فائق الوضوح والدقة إل إيه دي متوفر بسعر 1999 ريال سعودي بدلا من 3499 ريال سعودي.

كلاس برو تلفزيون بحجم 58 بوصة فائق الوضوح والدقة أندرويد Qled مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي بسعر 2199 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي.

إل جي تلفزيون بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه دي مزود بمخرجين إتش دي إم أي ومخرج واحد يو إس بي متوفر بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 5099ريال سعودي.

فليبس تلفزيون بحجم 58 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه دي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي بسعر 2389 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على الثلاجات: ثلاجة كلاس برو بحجم 23 قدم بسعة 651 لتر متوفرة باللون الفضي بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 5999 ريال سعودي.

متاح ثلاجة دايو بحجم 17 قدم إنفيرتر متوفرة باللون الفضي بسعر 3399 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي.

تخفيض على ثلاجة هيتاشي بحجم 21.4 قدم إنفيرتر متوفرة باللون الأسود الزجاجي بسعر 5499 ريال سعودي بدلا من 6499 ريال سعودي.

متواجد ثلاجة باناسونيك باب جانب باب بحجم 18 قدم إنفيرتر متوفرة باللون الرمادي الغامق بسعر 3899 ريال سعودي بدلا من 4829 ريال سعودي. عمر شويل - جدة إكسترا بالسعودية تخصص خصومات على جميع الأجهزة الكهربائية - ثقفني

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