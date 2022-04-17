شوف خصومات تصل إلى 50% على الجوالات بداخل هايبر بنده بالسعودية

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شركة بنده صاحبة أكبر متاجر لبيع التجزئة في المملكة العربية السعودية على الإطلاق كما تمتلك شركة بنده مجموعة من السلاسل التجارية في جمهورية مصر العربية، وتسعى شركة بنده جاهدة لتقديم أفضل ما لديها من منتجات أجهزة وأدوات منزلية وهواتف ذكية وسلع غذائية، وتقوم سياسة شركة بنده على الحصول على هايبر كامل متكامل لضمان أكبر راحة ومتعة لعملائه من الرجال والنساء والأطفال. عروض هايبر بنده على الجوالات: متواجد جوال نوكيا بلس سي 01 بسعة تخزين 16 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي مزود بشريحتين إتصال متوفر بسعر 269 ريال سعودي بدلا من 319 ريال سعودي.

متوفر جوال شاومي ريدمي نوت 11 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي ومزود بشريحتين إتصال متوفر بسعر 699 ريال سعودي.

متاح جوال شاومي ريدمي 9 أي 4 جي بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام متوفر بشريحتين إتصال بسعر 369 ريال سعودي بدلا من 419 ريال سعودي.

تخفيض على جوال لينوفو كاي 14 بلس 4 جي بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام متوفر بشريحتين إتصال متاح بسعر 529 ريال سعودي بدلا من 549 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية المنزلية: قلاية بدون زيت زيت من سينكور بسعة 6 لتر بسعر 279 ريال سعودي بدلا من 669 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنة مقدم من مولينكس بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

محضرة طعام مقدمة من براون بقوة 800 وات.

صانعة الوافل مقدمة من أريتي متوفرة باللون الأحمر بسعر 109 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي.

طاهية هالوجين من أي تي سي متوفرة بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية مقدمة من كولين بسعة 21 لتر متوفرة بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 239 ريال سعودي.

مايكروويف مقدم من وايت وستنجهاوس متوفر باللون الرمادي بسعة 30 لتر متوفر بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي.

بوتاجاز للتسخين موقد واحد بالسون بقوة 1500 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي.

موزع مياه بارد وحار مقدم من دورا بسعر 529 ريال سعودي بدلا من 649 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على الشاشات الذكية: تلفزيون ألتو بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي 4K متوفر بسعر 1999 ريال سعودي بدلا من 3099 ريال سعودي.

تلفزيون دورا بحجم 50 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K إل إيه دي متاح بسعر 1199 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.

تلفزيون إمبكس جلوريا بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه دي متوفر بسعر 1299 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات تصل إلى 50% على الجوالات بداخل هايبر بنده بالسعودية - ثقفني

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