شوف مكتبة جرير بالسعودية تخصص خصومات هائلة على جميع أنواع الجوالات الذكية

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تتميز شركة الجرير بسمعة طيبة داخل المملكة العربية السعودية وهي شركة رائدة في السوق السعودي والتي تخصصت في بيع اللوازم المكتبية والكتب والشاشات والجوالات وأحدث الأجهزة الإلكترونية بأحدث التقنيات العالمية، ويمكنك التسوق من شركة مكتبة الجرير في أي وقت وذلك من خلال تطبيق مكتبة الجرير على الجوال، كما تقدم شركة الجرير خصومات على الهواتف الذكية والشاشات حصريا لحاملي بطاقات خصم الجرير. عروض شركة مكتبة الجرير على الجوالات: جوال سامسونج جالكسي زد فليب 3 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأسود وبخصم 17% ليصبح سعره بعد الخصم 3299 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي.

جوال شاومي 11T بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر بلون رمادي نيزكي بسعر 1999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي إيه 33 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأبيض بسعر 1249 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 03 بسعة تخزين 32 جيجا بايت رام وبذاكرة داخلية 3 جيجا بايت رام 4 جي إل تي إيه متوفر باللون الأزرق بسعر 439 ريال سعودي. متواجد جوال سامسونج جالكسي إيه 73 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الرمادي بسعر 1899 ريال سعودي.

متاح جوال سامسونج جالكسي إيه 13 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأسود بسعر 649 ريال سعودي.

تخفيض على جوال أوبو إيه 76 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق بسعر 949 ريال سعودي. عروض شركة مكتبة الجرير على الشاشات: سوني بحجم 85 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود ومتاح بخصم 55% ليصبح سعره بعد الخصم 8999 ريال سعودي بدلا من 19999 ريال سعودي.

هاير بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي، تلفزيون ذكي متوفر باللون الفضي بخصم 42% ليصبح سعره بعد الخصم 7099 ريال سعودي بدلا من 12299 ريال سعودي.

إل جي بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة نانو سل 4K ألترا إتش دي تلفزيون ذكي متوفر باللون الأسود ومتاح بخصم 57% ليصبح سعره بعد الخصم 3199 ريال سعودي بدلا من 7499 ريال سعودي. شاومي مي تي في بي 1 بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي تلفزيون ذكي متوفر باللون الأسود ومتاح بخصم 43% ليصبح سعره بعد الخصم 1699 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي.

سامسونج بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي تلفزيون ذكي متوفر بلون تيتان رمادي ومتاح بخصم 24% ليصبح سعره بعد الخصم 2799 ريال سعودي بدلا من 3699 ريال سعودي. عمر شويل - جدة مكتبة جرير بالسعودية تخصص خصومات هائلة على جميع أنواع الجوالات الذكية - ثقفني

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