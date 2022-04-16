شوف خصومات بنده اليومية كل خصم مذهل حتى نهاية رمضان استمتع بالخصومات معنا

خصومات بنده اليومية، هايبر بنده يكون من ضمن أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق يعد من الأسواق التي لها دور هام في خدمة الكثير من الزبائن والأفراد المتواجدين بالمملكة العربية السعودية إلى أن وصل العدد الخاص بهم لمائة مليون وستون بمجال التجزئة وكذلك فإن السوق يمتلك أكبر سجل يرجع لعام 1978.

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يكون سوق بنده من الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هذا السوق يتضمن ويكون لديه أقوى المجموعات الكبيرة مع أروع الأعمال المهمة التي تتواجد بين كل متجر وشركة في المملكة العربية السعودية، وهذا لبناء وتشييد شركة تكون من أكبر الشركات القوية والناجحة بالمملكة العربية السعودية، وهذا فإن السوق لديه الكثير من المجموعات التي مهدت الطريق لإنشاء التصورات الإيجابية المتعددة.

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عروض بنده اليوم 12 * 1 لتر من الحليب طويل الأجل قليل الدسم السعودية يكون بسعر 52.95 بدلًا من 64.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية 1 + 1 من الجبن الموزاريلا المبشورة نوعها البقرات الثلاث مقدار 900 جرام تكون بسعر 44.50 بدلًا من 89 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 1.3 كيلو جرام من الدجاج نوعه دو يكون بسعر 15.50 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

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عروض بنده الشهرية الخضروات المشكلة نوعها جود فوود مقدار 400 جرام عدد 1 + 1 يكون بسعر 5؟95 بدلًا من 13 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 3 كيس من البامية نوعها فاين مونتانا مقدار 400 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.85 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 10 + 2 كيلو جرام من السكر الناعم نوعه الأسرة يكون بسعر 23.95 بدلًا من 38.25 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية 40 * 80 جرام من الكرتون الشعيرية سريعة التحضير المقلية نوعها إندومي تكون بسعر 46.95 بدلًا من 53.75 ريال سعودي.

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