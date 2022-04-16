شوف عروض بنده الأسبوعية 40% خصم خاص بمناسبة الشهر الكريم تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية، يكون سوق بنده من أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يعد من الأسواق التي لها دور هام في أن تقوم بخدمة العديد من الزبائن والمقيمين في المملكة العربية السعودية حتى تم وصول العدد الخاص بهم لمائة مليون وستون عميل في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن ذلك الهايبر يكون من أهم القطاعات الضرورية بمجال التجزئة، وأيضًا يتضمن على سجل كبير ورائع يعود لسنة 1978.

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عروض بنده الأسبوعية

هايبر بنده يكون من الأسواق المتخصصة بقطاع التجزئة، كما أن هذا السوق يتضمن على أقوى المجموعات الكبيرة التي تضم أروع الأعمال المهمة التي تتواجد بين كل متجر وشركة في المملكة العربية السعودية، وهذا لكي يتم بناء وإنشاء شركة تكون من أقوى الشركات الكبيرة والناجحة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن السوق لديه أكبر المجموعات القوية إلى أن مهدت الشركة طريقها لبناء العديد من التصورات الإيجابية.

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خصومات بنده الشهرية شرائح الدجاج البروستد نوعه ساديا مقدار 750 جرام تكون بسعر 25.95 بدلًأ من 35.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم بلسم من النوع إلفيف مقدار 400 مل يكون بسعر 17.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 40 * 330 مل من المياه نوعها صفا للكرتون الواحد تكون بسعر 15.95 بدلًا من 20.25 ريال سعودي.

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تنزيلات بنده الشهرية شرائح الدجاج الفيلية كلاسيك من النوع ساديا مقدار 750 جرام سعرها يكون 25.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 600 مل من الشامبو نوعه إلفيف يكون بسعر 17.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 200 جرام من مسحوق الكاري الحار من النوع إسناد يكون بسعر 10.95 بدلًا من 14.50 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم صندوق الأقراص من برسيل عدد 22 قرص يكون بسعر 25.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

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