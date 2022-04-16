دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان 2022 دعاء اليوم 16 من رمضان 1443

شهر رمضان المبارك من الأشهر التي خصها الله سبحانه وتعالي بالكثير من الفضائل والخصائص عن بقية اشهر السنة حيث ان شهر رمضان هو الركن الرابع من اركان الإسلام وهو الشهر الذي انزل فيه القران الكريم وجعل الله تعالي فيه ليلة القدر التي هي خير من الف شهر، وجعل المولي سبحانه وتعالي صيام شهر رمضان الكريم سببا لمغفرة الذنوب عن كل مسلم قام بصيام هذا الشهر ايمانا واحتسابا وله فضائل كثيرة لذلك يسعي كل مسلم لاغتنام هذا الشهر المبارك الكريم والتقرب من الله سبحانه وتعالي بالصلاة وقراءة القران وأيضا الدعاء فهو من افضل الطرق للتواصل مع المولي سبحانه وتعالي وطلب ما تتمناه منة من الرحمة والمغفرة.

دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان 2022

اللهم اهدني فيه لعمل الأبرار، و جنبني فيه مرافقة الأشرار، و أدخلني فيه برحمتك دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين.

اللهم إنا نسألك حياة يكون فيها رضاك هو غاية همنا. و كذلك أن تردنا إليك ردا جميلا كلما ابتعدنا وضللنا الطريق. وأن تحسن خاتمتنا وتثبتنا على طاعتك في رمضان وما بعده من الشهور والأيام.

اللهم اجعلني في رمضان من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من اوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين.

اللهم اعني في رمضان على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين.

دعاء اليوم 16 من رمضان 1443

اللهم اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل في هذا الشهر الكريم، بجودك يا أجود الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك وأحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين اللهم اجعلنى فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك اللهم تقبل مني الصيام والقيام وقراءة القرآن.

اللهم اجعلنا مقبولين بكرمك مكفولين بذكرك مشمولين بعفوك ناظرين لوجهك الكريم واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين.

اللهم اجعلنا ممن يناديهم المنادي يوم القيامة لكم النعيم سرمدًا تحيون ولا تموتون أبدًا.

وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية موضوعنا اليوم وقدمنا لكم من خلاله أقوي وافضل ادعية اليوم الـ 16 من شهر رمضان المبارك 1443 التي يمكنك الدعاء بها طوال هذا اليوم وطلب المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالي، ونسال الله ان يتقبل منكم صالح الاعمال في هذه الأيام المباركة الكريمة.