الاشتراك في مسابقة الحلم أون لاين بطريقة أسرع لدخول سحب الـ 500.000$

أيام قليلة تفصلنا عن موعد السحب على أكبر جوائز مسابقة الحلم حتى الآن في نسختها الجديدة 2022 من جوائز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، حيث سيتم السحب على الهواء مباشرةً بنظام القرعة العشوائية مع الإعلامي مصطفى الأغا من بين المشاركين في المسابقة على جائزتين، الأولى بقيمة نسف مليون دولار، والجائزة الثانية بقيمة 250 ألف دولار أمريكي خاصة بمنزل الأحلام، مع العلم أن المسابقة مستمرة في تلقي طلبات الاشتراك حتى موعد السحبين القادمين المتوقع أن يتم السحب عليهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

الاشتراك أولاين

أما عن أسهل وأسرع طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، فهي من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، وهو متوفر بمتجر آبل واندرويد لجميع الهواتف، ولابد من استيفاء خطوات الاشتراك عبر التطبيق من أجل دخول السحب الجديد المقبل، ويتم ذلك من خلال:

تحميل التطبيق ثم تثبيته على جوالك.

ثم إدخال رقم هاتفك المتحرك.

ثم تأكيد بياناتك بشكل صحيح.

وفور الانتهاء من الخطوات السابقة، يتطلب منك الأمر كتابة رمز التأكيد في الخانة المخصصة له، وهو رمز يصلك من خلال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الذي أدخلته، ثم الضغط على موافق أو إرسال، وهو ما يُمكنك من الحصول على عملات رقمية في التطبيق، تساعدك لاحقًا في زيادة فرص فوز بالجوائز الفردية، مع زيادة عدد مرات دخولك السحب بأكثر من فرصة، وهو ما يزيد من إمكانية سحب اسمك في السحوبات.

وفور الانتهاء من خطوات الاشتراك عبر تطبيق حلم، لابد من الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة، مع ضرورة الموافقة أيضًا على استقبال التنبيهات من المنظم عبر التطبيق والرسائل القصيرة والعروض الإعلانية وأي حملات أخرى تصلك عبر رقم موبايلك، فضلاً عن الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك من المسابقة، مع العلم أن عدد الأسئلة ليس لها عدد محدد، فقد يكون سؤالاً أو اثنين أو ثلاثة، أو أكثر من سؤال، إلا أن إتمام دخول السحب بشكل مؤكد.