نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدعة ذكية لا تخطر على بال.. إليك ما يحدث عند وضع فنجان قهوة بالثلاجة في المقال التالي

هل تزعجك وجود روائح غير مرغوب فيها في ثلاجتك، أم تريدين إضفاء رائحة جميلة على ثلاجتك السبب الرئيسي وراء وجود روائح كريهة عدة أسباب أشهرها عفن الأطعمة بسبب تراكم البكتيريا التي تنمو في الأماكن الرطبة، ومن خلال مقالنا التالي نساعدكم في معرفة طرق التخلص من تلك الروائح و استبدالها بأخري تساعدكم على فتح الشهية حتى. طرق التخلص من روائح الثلاجة الطريقة الأولي باستخدام صودا الخبز: نقوم بعمل مزيج بين صودا الخبز والمياه.

بعد فصل الثلاجة من الكهرباء وإخراج الأطعمة.

نقوم بفرك جدران الثلاجة وأرضيتها.

شطفها بالمياه والصابون.

شطفها بالمياه.

تجفيفها. الطريقة الثانية باستخدام القهوة: وضع القليل من القهوة في طبق وتركه في الثلاجة لمدة لا تقل عن يوم كامل.

إذا أردتم فاعلية أكثر وضع القليل من القهوة على قطعة خبز وتركها في الثلاجة. الطريقة الثالثة الزيوت العطرية: غمر قطعة قطن في زيت عطري المفضل لك مثل الفانيليا وتركه في الثلاجة.

غمر قطعة القطن في عصير البرتقال وتركها أيضًا. الطريقة الرابعة باستخدام الفحم: في كيس من القماش نضع فحم.

نضعه في أرفف الثلاجة.

غلق الثلاجة.

ترك الفحم لمدة لا تتجاوز الأربعة أيام. الطريقة الخامسة باستخدام خل التفاح المغلي: عن طريق خلط كوب من خل التفاح على ثلاثة لتر من المياه.

نضعه على النار ونتركه ليغلي.

وضع القدر في الثلاجة.

إغلاق الثلاجة.

تركه لمدة لا تقل عن الأربع ساعات ولا تزيد عن الست ساعات. الطريقة السادسة باستخدام الليمون والشوفان: حيث أنه في البداية نحتاج إلى وضع شرائح الليمون في الثلاجة يساعد على امتصاص الروائح الغير مرغوب فيها.

كما أنه لا يد من الاحتفاظ بدقيق الشوفان في وعاء معدتي في الثلاجة يساعد على التخلص من الروائح الكريهة عمر شويل - جدة خدعة ذكية لا تخطر على بال.. إليك ما يحدث عند وضع فنجان قهوة بالثلاجة - ثقفني

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