نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان 2022 : عروض العثيم الاسبوعيه 15 رمضان 1443 تخفيضات منتصف الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم في كافه مدن المملكة العربية السعودية عروض العثيم الاسبوعيه والتي تقدم جميع الأدوات المختلفة والمنتجات والسلع الرمضانية المميزة للغايه من مواد غذائية هامه والتي لا غني عنها في أي منزل حيث تقدم عروض العثيم جميع أنواع الفواكه والخضروات والمكسرات وأيضا المعلبات بكافه أنواعها وجميع مستحضرات التجميل والمعقمات المنزلية الهامة بأسعار غير مسبوقه بمناسبه شهر رمضان المبارك.

عروض العثيم الاسبوعيه 16 ابريل

هناك إقبال كبير للغايه وغير مسبوق تشهده كافه متاجر وأسواق وسوبر ماركت عبد لله العثيم في الفترة الأخيرة علي كافه أنواع منتجاتها التي تقدمها بأسعار منخفضه كي يستفيد جميع عملائها وكافه المواطنين أيضا حيث تقدم خصومات تصل إلي 50% علي كافه انواع المنتجات لذالك هناك عمليات بحث مستمره لمعرفه عروض العثيم الأسبوعية والاستفادة منه لذالك سوف نقدم لكم مجله العروض والتي تتضمن الصور كي تستفيدوا من تلك الخصومات.

مجله عروض العثيم اليوم السبت

تحتوي عروض العثيم علي دجاج مجمد بسعر 17.25 ريال سعودي وأيضا صدور دجاج طريه بسعر 27.95 ريال سعودي

تشمل عروض العثيم اليوم بازلاء خضراء بسعر 9.95 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم الأسبوعية علي باميه بسعر 7.95 ريال سعودي و أفخاذ دجاج بسعر 13.95 ريال سعودي

كما تتضمن زبده المرعي واللبنة التركية والقشطه الطازجة وسمن الزبده بسعر 20.95 ريال سعودي فقط

تحتوي عروض العثيم علي كافه أنواع الخضار الطازج حيث تقدم الخس بسعر 5.50 ريال سعودي وأيضا الملفوف الأبيض وشمندر بسعر 3.95 ريال سعودي والكوسه الخضراء أيضا والجزر الطازج وطماطم شيري والزنجبيل كما تحتوي أيضا علي الطماطم وافوكادو والثوم والملفوف أيضا والمانجو والتفاح وبخاري حمراء كل ذالك بأسعار غير مسبوقه في كافه متاجر وأسواق العثيم.

كما تتضمن أيضا لانشون امريكانا ومرتديلا دجاج ومربي بالفراولة ولبنه داري بسعر 20.95 ريال سعودي فقط وزيتون اسود وأيضا اخضر جبن فيتا بالزيتون وطرشي بوليف خضار مشكل وحلاوه حلواني ساده أيضا وجبن هالي براميلي ولحم حاشي بدون عظم ولحم بقري برازيلي بالعظم كما تحتوي أيضا علي البرجر واللحم المفروم وأيضا لحم الغنم بأسعار مختلفه بمناسبه شهر الخير.

كما تحتوي ايضا في الصور الخاصه بالعرض علي كافه انواع الحلويات حيث تحتوي علي السمبوسه والمشبك بالعسل وتورته بسعر 34.95 ريال سعودي وايضا بلح الشام وزود بيتي فور فاخر كبير وحلويات شرقيه وزود دونات شوكلاته كل ذالك تجدونه ضمن مجله عروض العثيم الاسبوعيه والتي تستمر حتي نهايه الاسبوع.

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