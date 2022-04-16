نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اخر عروض بنده اليوم السبت 16 أبريل 2022 تخفيضات تصل إلي نصف الثمن رمضان كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده اليوم كي تتعرفوا علي المنتجات المختلفة التي تقدمها ضمن مجله عروضها الأسبوعية واليومية وتستفيدوا من الخصومات المميزة التي لم تسبق علي كافه الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وجميع أنواع السلع الرمضانية والمواد الغذائية الهامة والتي يحتاج إليها كل منزل بمناسبه شهر رمضان الكريم حيث تقدم كل ذالك بتخفيضات تصل إلي نصف الثمن كي يتمكن الجميع من الاستفادة بهذا العرض الرائع.

عروض بنده اليوم

تتضمن عروض بنده كافه أنواع المساحيق والمنظفات الهامة والتي لا غني عنها والتي تحتاج إليها جميع النساء في تنظيف الملابس والأسطح في المطبخ كما تقدم كافه مستحضرات التجميل وأيضا المعقمات كما تتضمن أيضا مجله العروض التي سنقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني كافه أنواع الحلويات الشرفية المشكلة والمكسرات والخضروات الطازجة والفواكه وكافه أنواع الدواجن واللحوم المجمدة.

عروض بنده الجمعة 15 أبريل

تحتوي عروض بنده اليوم علي كافه أنواع الفواكه حيث تقدم التين والعنب والتمر بكافه أنواعه السكري وتمر مكه وتمر المدينة وتمر إنتاج النخيل الهام والذي لا غني عنه علي مائده الإفطار حيث تقدمه ضمن مجله العروض الأسبوعية كما تحتوي أيضا علي الكمثري والعنب والمانجو والتفاح وايضا الخضار كالخيار والجزر والخس الرومي وأيضا اللوبيا الخضراء وجميع أنواع الألبان والجبن وكافه أنواع اللحوم.

تحتوي عروض بنده علي مايكروويف وايت بسعر 249 ريال سعودي وأيضا فرن كهربائي اي تي سي بسعر 369 ريال سعودي كما تحتوي علي مكنسه كهربائيه وبوتجاز للتسخين موقد واحد ومايكروويف رمادي وايت بسعر 449 ريال سعودي كما تتضمن أيضا المكنسة الكهربائية وموزع مياه بارد ومكنه كهربائيه كولين ومحضره قهوة لون اسود بسعر 199 ريال سعودي وقطاعه مولينكس وخلاط يدوي سينكور.

تحتوي ايضا علي كافه أنواع الجوالات المختلفة حيث تقدم جوال سامسونج اي 12 بسعر 575 ريال سعودي وأيضا سامسونج اي 52 اس بسعر 1419 ريال سعودي ونوكيا بلس ولينوفو كاي وشامومي ريدمي نوت بسعر 699 ريال سعودي كما تحتوي أيضا علي نوكيا جي 10 بسعر 499 ريال سعودي وكافه أنواع غسول الفم حيث تحتوي عروض بنده اليوم علي جل أسنان وفرشه أسنان للحساسيه ايضا بسعر 22.95 ريال سعودي.

كانت هذه عروض بنده التي قد قدمناها لحضراتكم في يوم السبت من خلال موقع ثقفني ومن خلال مجله العروض التي تحتوي علي الصور والتي تتواجد بها كافه المنتجات والسلع الرمضانية المميزة والمختلفة حيث ان هذا العرض لا يقبل المنافسة لذالك هناك إقبال كبير للغايه في الفتره الاخيره عليه لذالك سارعوا في الاستفاده قبل نفاذ الكميه وانتهاء العرض المميز قبل انتهاء العرض الأسبوعي من كافه متاجر بنده وهايبر بنده.