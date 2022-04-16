شوف أحدث عروض مكتبة جرير علي الجوالات بمناسبة شهر رمضان الكريم

مؤخرا تزايد البحث عن عروض جرير المتاحة خلال الفترة الحالية، حيث تقدم الشركة العديد من الأدوات المدرسية بالإضافة إلى مجموعة منوعة من الكتب، فضلا عن ألعاب الأطفال التي تحتوي على كثير من الوسائل التعليمية، والتي تساهم في زياده استيعاب الطفل بالإضافة إلى توسيع مداركه، كما تتضمن المكتبة على العديد من أجهزه الحاسب الآلي بالإضافة إلى الأثاث الخاص بالمكاتب، تابعونا خلال هذا المقال لمعرفة العروض المتاحة لديهم داخل المكتبة.

عروض جرير

تعتمد مكتبه جرير في المقام الأول على بيع الأدوات المدرسية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية التابعة للحاسب الآلي، كما تقوم بعمل تخفيضات هائلة ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:

متاح لدى المكتبة عرض خاص على جهاز لاب توب “أسوس ZenBook 13” وذلك بخصم نسبة تقدر بـ 14% من قيمته الأصلية، وهذا العرض مستمر حتى الثامن عشر من أبريل الجاري 2022 م.

تتيح المكتبة خصم يقدر بـ 42% على كافة شاشات سامسونج الذكية، ويجب الإشارة إلى أن هذا العرض ساري حتى ال 17 من شهر أبريل الجاري.

متوفر لدى المكتبة أجهزة راوتر هواوي بخصم يقدر بـ 25%، ومن الجدير بالذكر أن هذا العرض ساري حتى السابع عشر من الشهر الحالي.

بالنسبة للإكسسوارات الخاصة بالألعاب تتيح المكتبة خصم يقدر بـ 29%، وهذا العرض ساري حتى الثامن من شهر مايو القادم.

الآن يمكن شراء شاشة ال جي 55 بوصة نانو سيل فور كي بخصم يصل إلى 55%، ويستمر هذا العرض حتى ال 17 من أبريل الجاري.

تتيح المكتبة عروض التوفير على ساعات هواوي الذكية، وذلك من خلال خصم قيمة تقدر بـ 200 ريال على القيمة الأصلية للساعة، ويسري هذا العرض حتى الثلاثين من أبريل.

يتوفر خصم على اكسسوارات AirTag يقدر بقيمة 40 ريال سعودي، وهذا العرض ساري حتى الثامن والعشرين من أبريل الجاري.

توفر المكتبة أقراص صلبة داخلية بخصم يقدر بقيمه 20%، ويستمر هذا العرض حتى الثامن والعشرين من شهر أبريل.

مكتبة جرير

يجب الإشارة إلى أن المقر الرئيسي للشركة يقع داخل المملكة السعودية تحديدا العاصمة الرياض، كما أن الشركة تمتلك العديد من الفروع سواء داخل السعودية أو غيرها من الدول العربية، مثل الكويت والأردن بالإضافة إلى أبو ظبي.