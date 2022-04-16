نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أخر يوم لعروض العثيم لهذا الأسبوع تحت شعار “عروضنا تغنيك وتكثر مقاضيك” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخر يوم لعروض العثيم لهذا الأسبوع تحت شعار “عروضنا تغنيك وتكثر مقاضيك”، حيث ان عروض العثيم حيث يعتبر العثيم من أكثر المتاجر التي تتيح أحسن المنتجات الرئيسية التي يحتاجها الأفراد خصوصا في شهر رمضان وتتمثل هذه المنتجات في أنواع الأجهزة الكهربائية ومسلتزمات المطبخ، وأن اليوم المخصص لعروض العثيم يكون في يوم الأثنين الذي يتناول الخصم والعرض على أشكال الخضروات والفاكهة المختلفة وأصناف الأجبان والدواجن واللحوم، ولمعرفة تفاصيل عروض العثيم يرجي متابعة مقالنا اليوم.

عروض العثيم لهذا الأسبوع

تتمثل أهم عروض العثيم على قسم المنظفات الذي يتناول العديد من منتجات مثل الشامبوهات وأنواع المساحيق لتنظيف الملابس والأشكال المختلفة من الكلور والمعطرات المستخدمة للحمام وتتمثل أهم أنواع الشامبوهات في شامبو الفيف وشامبو هيد اند شولدرز وأنواع المساحيق مثل مسحوق بونكس وفيري ومعطر تواليت رامبو وكلوركس التنظيف الحمام.

أيضا من أهم عروض العثيم على قسم مستحضرات التجميل والاهتمام بالشعر مثل شامبو باثنين وفاتيكا وبروتين شيروزا بالإضافة إلى الأنواع المختلفة للأجبان مثل جبن دومتي وباندا وجبنة شيدر وأنواع مختلفة من الزبادي مثل لاكتيل وجبنة موتزاريلا باندا مع وجود المزيد من العصائر المختلفة بنكهة المانجو والخوخ والمانجو مع وجود عروض على لبن امريكانا كامل الدسم وحليب المراعي وأنواع مختلفة من الحلاوة الطحينية مثل الرشيدي الميزان والبوداي وشيكولاتة رازكب كيك.

مجلة عروض العثيم الأسبوعية

عروض العثيم اليوم

أن العثيم لاتغفل عن عروض قسم المنظفات التي هي من المسلتزمات الرئيسية في كل منزل وهو مايشتمل على مختلف أنواع التنظيف مثل سائل الصابون فيبا ومسحوق تنظيف الملابس للغسالات الأوتوماتيك بالإضافة إلى حفاظات الأطفال بمختلف المقاسات وفلتر ماء من 8 مراحل.

بعد تحقيق مزيد من التطور والانتشار لأسواق العثيم دخلت في مجال البيع بالتجزئة.

عروض العثيم للادوات المنزلية المتعددة

توجد العديد من التخفيضات على الادوات المنزلية وهي كالآتي: