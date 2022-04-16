نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الإفطار يبدأ من 13ريال.. عروض افطار رمضان 2022 جدة لوجبات الفطور والسحور في المطاعم والفنادق بأسعار حصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض افطار رمضان 2022 جدة في المطاعم والفنادق على وجبات الإفطار في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان الكريم من الأمور التي تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالأجواء الرمضانية التي تقدمها الفنادق الكبرى والمطاعم الفاخرة في رمضان 2022 مثل عروض افطار رمضان 2022 للعوائل جدة في فندق ومارينا البيلسان، وعرض إفطار مطعم وفندق روز وود، وعرض مطعم الشرفاء جدة للفطور في رمضان وغيرها من المطاعم والفنادق المحلية والعالمية بالمملكة نستعرضها عبر السطور التالية.

عروض افطار رمضان 2022 جدة

يرصد لكم “ثقفني” باقة من أفضل عروض إفطار رمضان 2022 جدة للأفراد والعوائل لما تحظى به مدينة جدة السعودية من انتشار كبير للمطاعم الفاخرة والفنادق للبوفيهات المزودة بأشهى الأكلات والمشروبات والحلويات ضمن عروض فطور رمضان 2022 جدة.

عروض إفطار رمضان 2022 من فندق ومارينا البيلسان

يقدم فندق ومارينا البيلسان Bay La Sun عروض إفطار رمضان 2022 بشعر تنافسي كبير حيث يعمل على راحة العملاء من خلال المناظر الخلابة والمميزة أثناء تناول وجبات الفطور بتكلفة 119 ريال سعودي للفرد.

ويمنح فندق ومارينا البيلسان خصم للأطفال دون سن الثانية عشرة بقيمة 50%. إضافة إلى خصم 25% على قيمة حجز الغرف في حالة حجز بوفيه للإفطار.

ويقع الفندق في شارع جومان، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.

ويمكن الحجز والاستفسار عن العروض المقدمة عبر رقم 0125106400.

عروض افطار رمضان بفندق روز وود

ويوفر مطعم وفندق روز وود rosewood عروض افطار وسحور في رمضان 2022 يحتوي على معظم الآكلات السعودية والحلويات الخاصة بشهر رمضان وسط خيمة ضيافة وأجواء رمضانية بتكلفة 300 ريال سعودي لافطار الهابسبرغ للشخص الواحد، و280 ريال سعودي على السحور.

فيما تبلغ تكلفة الإفطار في النودلز للشخص الواحد 285 ريال سعودي.

ويمكن التواصل مع مطعم وفندق روز وود عبر 122607111.

ويتواجد الفندق في مدينة جدة السعودية على طريق حي الكورنيش طريق الشاطئ.

أسعار عروض إفطار رمضان 2022 جدة

تكلفة عرض الإفطار في رمضان 2022 اسم المطعم أو الفندق 220 ريال سعودي مطعم يوناين 198 ريال سعودي مطعم الشرفاء 115 ريال سعودي مطعم لبيب 99 ريال سعودي مطعم ابتاون 13 ريال سعودي مطعم هيرفي 20 ريال سعودي مطعم تاكو هات 45 ريال سعودي مطعم فاير غريل 225 ريال سعودي مطعم موفنبيك 215 ريال سعودي مطعم بيلاجيو 89 ريال سعودي مطعم بياتتو 145 ريال سعودي مطعم بيق شيفز 129 ريال سعودي مطعم الرواق الأموي 99 ريال سعودي للبالغين / 49 ريال للأطفال مطعم وبوفيه ستوديو مصر 163 ريال سعودي مطعم القلزم 104 ريال سعودي مطعم أبل بيز

ويحرص كثير من المواطنين السعوديين والوافدين الأجانب من العرب والآسيويين المقيمين في المملكة العربية السعودية على الاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم كلُ على طريقته الخاصة تتباين في التحضير لها والوجبات المفضلة لكل منهم والمطاعم الخاصة بمختلف الجاليات مثل المطاعم الشامية والمطاعم الهندية والمصرية لكنها تتفق جميعها في التوقيت على أذان المغرب.