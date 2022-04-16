نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أبرز تخفيضات عروض بنده اليوم السبت 15 رمضان 1443 ومجلة عروض بنده الاسبوعية السعودية 16 أبريل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدد هايبر بنده مجلة عروض بنده اليوم الأسبوعية في السعودية بقائمة تخفيضات وتنزيلات جديدة لعملاء بنده اليوم في المملكة العربية السعودية لفترة سريان تبدأ من يوم الأربعاء 12 رمضان وتمتد إلى 18 رمضان 1443هـ أو حتى نفاد الكمية من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بنحو 200 متجر في 44 مدينة، على جميع المنتجات التي تهم المواطن السعودي والمقيم في المملكة على حد سواء بداية من المواد الغذائية والمشروبات والأطعمة والمخبوزات مرورًا بأجهزة المنزل الخاصة بالمطبخ و الأجهزة الإلكترونية والهواتف الجوالة وصولًا إلى أدوات النظافة والتجميل والعناية الشخصية، وذك من خلال عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية واليومية وخدمة توصيل للمنازل مكومة من أكثر من 650 شاحنة لتوصيل نحو سبعون ألفًا من المنتجات

عروض بنده اليوم الأسبوعية السعودية

أعلنت سلسلة بنده وهايبر بنده عن عروض بنده الأسبوعية في السعودية خلال الفترة من يوم الأربعاء 12 رمضان الموافق 13 أبريل 2022 وحتى يوم 18 رمضان 1443هـ الموافق 19 أبريل 2022 أو حتى نفاد الكمية.

ويقع مقر بنده الرئيسي في المملكة العربية السعودية، وينتشر في 44 مدينة سعودية، والشرق الأوسط، ليخدم نحو 120 مليون عميل كل عام وفق إحصائية الشركة الرسمية.

عروض بنده اليوم

تضم عرض بنده اليوم على دجاج زنجر فيليه من أمريكيانا وزن 420 جرام ب20 ريال سعودي بدل 26 ريال.

وبتخفيض 11 ريال توفر عروض بنده اليوم السبت على استربس دجاج رويال وزن 750 جرام ب24.95 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال سعودي.

وتوفر عروض بنده الأسبوعية 16.95 ريال سعودي عند شراء أرز بسمتي الوليمة ستايل وزن 5 كليو جرام بسعر 55 ريال سعودي بدلا من 71.95 ريال سعودي.

وتصل نسبة التخفيض على بطاطس مقلية سادسا وزن 1 كيلو من هايبر بنده لنحو 30%. ليبلغ سعرها 10 ريال سعودي بدلا من 12.95 ريال.

تخفيضات بنده اليوم الاسبوعية

وتبلع تخفيضات بنده الأسبوعية على أنصاف صدور دجاج بلا عظم وبلا جلد من ساديا بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 17.95 ريال سعودي لوزن 450 جرام

كما تضم عروض بنده اليوم الجمعة في السعودية تخفيض على عدد 12 قطعة من موج لإسفنجة التنظيف. وذلك بتنزيل 5 ريالات بسعر 10.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

وتقدم تخفيضات بنده على عدد 34 + 22 قطعة من أقراص بريل جولد لغسيل الصحون بقيمة 13 ريال سعودي لتصبح بسعر 62.95 بدلًا من 85.95 ريال سعودي.

وتقدم عروض بنده اليوم تخفيض 5.75 ريال على أناناس باحة المجفف عبوة 200 جرام، لينخفض سعره من 24.25 ريال سعودي قبل الخصم إلى 18.95 بعد التخفيض.

ومن بين عروض بنده اليوم في الممكلة العربية السعودية تخفيض سعر بطاطس شيبس فرفشة للقطعتين مقدار 21 * 12 جرام. لتصبح بسعر 24.95 بدلًا من 29.90 ريال سعودي بعد تخفيض سعرها 5 ريالات سعودية.

مجلة عروض بنده الأسبوعية

وفيما يلي مجلة عروض بنده الأسبوعية اليوم السبت الموافق 15 رمضان.والتي تستمر حتى يوم 18 رمضان الجاري.

وتتنشر متاجر شركة بنده السعودية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في 40 مدينة بنحو 200 هايبر وسوبر ماركت تحت اسم بنده وهايبر بنده وتمكنت من استقبال 120 مليون عميل خلال عام 2021 وتوفر نحو 70 ألف منتج مختلف من خلال أكثر من 400 ماركة وعلامة تجارية محلية وعالمية ما جعلها الاختيار الأول للكثير من مواطني المملكة والكثير من دول الشرق الأوسط.