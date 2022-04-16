شوف أحدث عروض اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة المنزلية الضرورية

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تقدم شركة إكسترا المتحدة تشكيلة كبيرة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وبأشهر الماركات العالمية مع توفير خدمة التوصيل السريع والمجاني. عروض شركة إكسترا على الغسالات الكهربائية: إل جي غسالة تعبئة علوية بحجم 11 كيلو واي فاي متوفرة باللون الأسود بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 4799 ريال سعودي.

توشيبا غسالة تعبئة علوية بحجم 15 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض في أسود بسعر 2699 ريال سعودي بدلا من 3899 ريال سعودي.

غسالة دايو تعبئة أمامية سعة غسيل 9 كيلو بها 15 برنامج 1200 دورة متوفرة باللون الأبيض بسعر 1799 ريال سعودي بدلا من 3399 ريال سعودي.

سامسونج غسالة تعبئة أمامية سعة غسيل 9 كيلو واي فاي متوفرة باللون الأبيض بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 4799 ريال سعودي.

كاندي غسالة تعبئة أمامية سعة غسيل 9 كيلو تجفيف 6 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الفحمي بسعر 2199 ريال سعودي بدلا من 3399 ريال سعودي.

متواجد كاندي غسالة تعبئة أمامية سعة 7 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض بسعر 1449 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على الثلاجات: إل جي ثلاجة مقاس 20.9 قدم لينير كمبروسير متوفرة باللون الفضي بسعر 4799 ريال سعودي بدلا من 7199 ريال سعودي.

دايو ثلاجة باب جانب باب بحجم 23.3 قدم متوفرة باللون الأبيض بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 7499 ريال سعودي.

هاير ثلاجة باب جانب باب بحجم 17.8 قدم بسعة 504 لتر متوفرة باللون الرمادي بسعر 3199 ريال سعودي بدلا من 5499 ريال سعودي.

كلاس برو ثلاجة بحجم 23 قدم سعة 651 لتر متوفرة باللون الفضي بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 5999 ريال سعودي.

دايو ثلاجة بحجم 17 قدم 60/50 هيرتز إنفيرتر متوفرة باللون الفضي بسعر 3399 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي.

ثلاجة هيتاشي بحجم 21.4 قدم إنفيرتر متوفرة باللون الأسود الزجاجي بسعر 5499 ريال سعودي بدلا من 6499 ريال سعودي.

باناسونيك ثلاجة باب جانب باب بحجم 18 قدم إنفيرتر متوفرة باللون الرمادي الغامق بسعر 3899 ريال سعودي بدلا من 4829 ريال سعودي.

سامسونج ثلاجة بحجم 16 قدم إنفيرتر بخار إنوكس بسعر 3099 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على البوتاجازات: لاجيرمانيا أمريكانا موقد غاز مقاس 90*60 سم 5 عيون مزود بفرن غاز بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي.

جيبسون موقد غاز 90*60 أمان كامل 5 عيون ستانلس ستيل بسعر 1599 ريال سعودي بدلا من 1889 ريال سعودي.

لاجيرمانيا فرن وشواية غاز مقاس 90*60 سم بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 3899 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث عروض اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة المنزلية الضرورية - ثقفني

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